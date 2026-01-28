miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026 - 16:39

Mar del Plata: cumple arresto domiciliario, golpeó a su pareja y le secuestraron una escopeta

Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre un episodio de violencia de género en el barrio La Herradura.

Por Agencia DIB
escopeta

Un hombre que cumple arresto domiciliario en su casa del barrio La Herradura, en Mar del Plata, fue detenido tras golpear brutalmente a su pareja. El sujeto, de 33 años, ya se encuentra cumpliendo una condena previa por “encubrimiento” y, con este episodio, sumó más acusaciones.

Mar del Plata se prepara para la 31ª edición de la Maratón de Mozos y Camareras
Milei en modo "superstar": cantó con Fátima Florez y fue la figura del Derecha Fest en Mar del Plata

Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre un hecho de violencia de género en una casa ubicada en avenida Colón al 12.100. Cuando llegaron los agentes, encontraron al hombre y a la víctima, a la quien le había propinado varias trompadas en la cara y había intentado estrangular.

En tanto, la mujer entregó voluntariamente una escopeta, que fue secuestrada de inmediato y puesta a disposición de la Justicia. En la causa interviene el fiscal Leandro Arévalo, de la Fiscalía de Flagrancia, quien imputó al hombre por los delitos de "lesiones leves agravadas por mediar violencia de género" y "averiguación de ilícito".

Además, se comunicó con la fiscal de turno Romina Díaz, de la UFI Nº 6, quien dispuso la continuidad de las actuaciones por "averiguación de ilícito". El sujeto fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

El VW Vento que chocó contra la moto en la Ruta 8.

Colón: chocaron de frente un auto y una moto y murieron una niña de 9 años y su madre

