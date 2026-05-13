miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 20:18

Fentanilo contaminado: ampliaron el procesamiento contra Ariel García Furfaro y otros 12 imputados

La Justicia resolvió mantener la inhibición general de bienes y el embargo contra el acusado, al tiempo que también se extendió el procesamiento con prisión preventiva. Las mismas medidas fueron dispuestas para Diego Hernán García, hermano del empresario.

Por Agencia DIB
Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., procesad con prisión preventiva en la causa que investiga las muertes por el fentanilo contaminado.

Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., procesad con prisión preventiva en la causa que investiga las muertes por el fentanilo contaminado.

La Policía allana un laboratorio por la causa de fentanilo contaminado.&nbsp;

La Policía allana un laboratorio por la causa de fentanilo contaminado. 

Con 114 muertes confirmadas, la investigación judicial por el fentanilo adulterado avanza sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y busca determinar la responsabilidad de los organismos estatales de control.

Con 114 muertes confirmadas, la investigación judicial por el fentanilo adulterado avanza sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y busca determinar la responsabilidad de los organismos estatales de control.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata dictaminó este miércoles la ampliación del procesamiento con prisión preventiva del empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en la causa que investiga las muertes por el fentanilo contaminado.

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De acuerdo a la resolución judicial, García Furfaro es considerado "prima facie, coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, 70 personas así como en las lesiones gravísimas de, al menos, dos personas y graves de, al menos, 41 personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una persona, también en calidad de coautor". A su vez, "a estas víctimas se agregan a las 20 fatales que ya fueran atribuidas al resolver el procesamiento en el mes de septiembre de 2025".

En este sentido, se resolvió mantener la inhibición general de bienes y el embargo contra el acusado, al tiempo que también se extendió el procesamiento con prisión preventiva y las mismas medidas para Diego Hernán García, hermano de Ariel.

A su vez, Nilda Furfaro, señalada como partícipe necesaria por el mismo ilícito, continuará detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que el juez federal Ernesto Kreplak determinó esas pautas para José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, Javier Tchukran, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Sclafani, María Victoría García y Wilson Daniel Pons. La causa comprende 13 personas procesadas, 90 víctimas fatales, 44 víctimas no fatales y 42 querellantes además del Ministerio Público Fiscal.

La causa

La investigación comenzó formalmente el 12 de mayo de 2025, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) presentó una denuncia tras el brote de infecciones intrahospitalarias detectado semanas antes en el Hospital Italiano de La Plata. Los primeros pacientes afectados presentaban cuadros severos que no respondían a causas habituales y que derivaron en múltiples fallecimientos.

Análisis posteriores realizados por el Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias halladas en las muestras de los pacientes coincidían genéticamente con las detectadas en ampollas de fentanilo pertenecientes a los lotes 31.202 y 31.244. Las sustancias contaminadas contenían Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, y habían sido elaboradas en diciembre de 2024 por los laboratorios vinculados a García Furfaro.

El Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, junto con la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, encabezada por la fiscal María Laura Roteta, tramitan la causa.

Fuente: Agencia DIB

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