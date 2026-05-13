miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 20:33

Patagones: a juicio ex director de escuela que sustrajo fondos que le enviaban para obras

Los hechos ocurrieron entre el 22 de enero y el 21 de septiembre de 2016 cuando el acusado se desempeñaba como responsable de una escuela en Bahía San Blas.

Por Agencia DIB
Caso de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en Patagones.

Caso de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en Patagones.

La semana que viene se realizará el juicio oral y público para analizar la conducta de Rodrigo Oscar Boelter, director de una escuela, por sustraer fondos que eran enviados desde Nación para realizar obras en el establecimiento.

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Según la causa, investigada por la UFIJ N° 10 a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, los hechos ocurrieron entre el 22 de enero y el 21 de septiembre de 2016 cuando el acusado se desempeñaba como responsable de la Escuela de Educación Secundaria N° 5 de Bahía San Blas, partido de Patagones.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, en el marco del Plan Mejora Institucional de Nivel Secundario, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación y articulado con la Provincia de Buenos Aires, se acreditaban sumas de dinero en una Tarjeta Ticket Nación a nombre de Boelter para realizar distintas obras.

En la denuncia, realizada por un grupo de consejeros escolares de Patagones, se afirma que Boelter realizó una serie de extracciones cuando ya no ejercía ese cargo, ya que se encontraba en uso de licencia desde el 10 de diciembre de 2015 porque había asumido como Presidente del Consejo Escolar de Patagones. Durante la investigación, se lograron corroborar esas afirmaciones y se recolectó material probatorio que permitió elevar la causa a juicio para su análisis en debate oral.

Boelter llega a juicio acusado de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

Fuente: Agencia DIB

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