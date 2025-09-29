lunes 29 de septiembre de 2025
29 de septiembre de 2025 - 20:19

Mar del Plata: concluyen las tareas de restauración de la "Escalera Imperial"

La “Escalera Imperial” es el último testimonio del antiguo Paseo General Paz, primer paseo costero de Mar del Plata diseñado por Carlos Thays.

Los trabajos en la Escalera Imperial de Mar del Plata.

Los trabajos en la "Escalera Imperial" de Mar del Plata.

Diario La Capital

El próximo sábado 4 de octubre a las 17 será reinaugurada oficialmente la “Escalera Imperial”, obra ubicada a metros del Torreón del Monje en Mar del Plata, finalizados los trabajos de restauración integral.

Más noticias
Rosana Back murió en Miramar.

Miramar: una mujer murió luego de que su paracaídas no se abriera al saltar de una avioneta
El excamarista Jorge Ferro, a juicio por su participación en causa de trata de personas. - Archivo -

Trata de personas: elevación a juicio contra exjuez por actuar a favor de los intereses de estudio jurídico

Las tareas, según precisaron desde el municipio de General Pueyrredon, incluyeron la reconstrucción de pasamanos, balaustres, escalones, descansos y pilares, además de la creación y colocación de copones, emplazamiento de farolas históricas y de una obra francesa.

De acuerdo con el diario La Capital, las tareas incluyeron recubrimientos en piedra y reproducción de las juntas originales. Además, se emplazaron quince farolas -trece simples y dos con doble luminaria- que acompañan la ornamentación e iluminación de todo el sector. Se crearon y colocaron antiguos copones en cada uno de los pilares recubiertos en piedra de canteras de la zona recreando las juntas representativas de inicios del siglo pasado.

La obra patrimonial que corona la “Escalera” es un copón francés sobre un pedestal de piedra martelinada con altísimo valor histórico para la ciudad, llegado a Mar del Plata en 1909, también solicitado por el paisajista Carlos Thays. Esta pieza en hierro fundido pertenece a la fundición francesa Val D’ Osne, la más importante del mundo, completa La Capital.

La "Escalera Imperial" del Paseo General Paz

La “Escalera Imperial” es el último testimonio del antiguo Paseo General Paz, primer paseo costero de Mar del Plata diseñado por el reconocido paisajista francés Carlos Thays en 1903. Según el municipio, originalmente se extendía desde Luro y Boulevard Marítimo hasta el Torreón del Monje, y era considerado un sector único en el país por la belleza de sus jardines ornamentados con esculturas y mobiliario urbano en mármol de Carrara.

En 1938, el Paseo General Paz cedió su espacio al proyecto de la Bahía Bristol del arquitecto Alejandro Bustillo, cuando la idea de la modernidad se imponía sobre los diseños que hacían referencia al estilo europeo. De ese sitio, tan significativo a principios del 1900, solo queda la “Escalera Imperial”, que desciende desde el Boulevard en un tramo recto y tras el descanso se abre en dos brazos que conducen hacia la arena. (DIB)

Temas
Ver más

Miramar: una mujer murió luego de que su paracaídas no se abriera al saltar de una avioneta

Trata de personas: elevación a juicio contra exjuez por actuar a favor de los intereses de estudio jurídico

El Festival de Cine de Mar del Plata cambia de sede en medio de la polémica

Mar del Plata: desarticulan una banda de falsos policías que cometieron violentas entraderas

Ni una menos: La Plata y Mar del Plata se movilizaron por Morena, Brenda y Lara

El Festival de Mar del Plata sorprende con su apertura y prepara un cierre de lujo

Nación, Provincia y Municipio se cruzan por la sede del Festival de Cine de Mar del Plata

Más fondos para los Juegos Bonaerenses: cuánto le corresponde a cada municipio

Cuadro robado por los nazis: la Justicia ordenó peritajes para saber quién es el verdadero autor

La Costa Atlántica define sus tarifas: así estarán los alquileres en el verano

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El incendio en el geriátrico de Junín se produjo el viernes por la mañana, alrededor de las 6.30, cuando un termotanque habría fallado y originado el fuego.

Incendio en un geriátrico en Junín: ya son cuatro los fallecidos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Monseñor Edgardo García, obispo dela diócesis de San Justo. (YouTube/Buenas tardes China) video

Monseñor García: "Hay chicos que desde los 9 años comienzan a consumir droga"

Por  Agencia DIB