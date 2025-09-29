Mar del Plata: concluyen las tareas de restauración de la "Escalera Imperial"

El próximo sábado 4 de octubre a las 17 será reinaugurada oficialmente la “ Escalera Imperial ”, obra ubicada a metros del Torreón del Monje en Mar del Plata , finalizados los trabajos de restauración integral.

Las tareas, según precisaron desde el municipio de General Pueyrredon , incluyeron la reconstrucción de pasamanos, balaustres, escalones, descansos y pilares, además de la creación y colocación de copones, emplazamiento de farolas históricas y de una obra francesa.

De acuerdo con el diario La Capital , las tareas incluyeron recubrimientos en piedra y reproducción de las juntas originales. Además, se emplazaron quince farolas -trece simples y dos con doble luminaria- que acompañan la ornamentación e iluminación de todo el sector. Se crearon y colocaron antiguos copones en cada uno de los pilares recubiertos en piedra de canteras de la zona recreando las juntas representativas de inicios del siglo pasado.

La obra patrimonial que corona la “Escalera” es un copón francés sobre un pedestal de piedra martelinada con altísimo valor histórico para la ciudad, llegado a Mar del Plata en 1909, también solicitado por el paisajista Carlos Thays . Esta pieza en hierro fundido pertenece a la fundición francesa Val D’ Osne, la más importante del mundo, completa La Capital.

La "Escalera Imperial" del Paseo General Paz

La “Escalera Imperial” es el último testimonio del antiguo Paseo General Paz, primer paseo costero de Mar del Plata diseñado por el reconocido paisajista francés Carlos Thays en 1903. Según el municipio, originalmente se extendía desde Luro y Boulevard Marítimo hasta el Torreón del Monje, y era considerado un sector único en el país por la belleza de sus jardines ornamentados con esculturas y mobiliario urbano en mármol de Carrara.

En 1938, el Paseo General Paz cedió su espacio al proyecto de la Bahía Bristol del arquitecto Alejandro Bustillo, cuando la idea de la modernidad se imponía sobre los diseños que hacían referencia al estilo europeo. De ese sitio, tan significativo a principios del 1900, solo queda la “Escalera Imperial”, que desciende desde el Boulevard en un tramo recto y tras el descanso se abre en dos brazos que conducen hacia la arena. (DIB)