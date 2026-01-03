Mar del Plata: árboles caídos, semáforos dañados y carpas destrozadas por un temporal

Uno de los árboles caídos en Mar del Plata por el viento.

Al menos 15 intervenciones por árboles y postes caídos, semáforos dañados y una fuerte crecida del mar marcaron el impacto del temporal que afectó a Mar del Plata durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, con ráfagas que alcanzaron los 80 kilómetros por hora .

Tras los festejos de Año Nuevo , el viernes se registró un marcado descenso de la temperatura, con cielo cubierto y lloviznas durante la tarde.

Como informó DIB en su momento, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por fuertes vientos , con ráfagas que podían alcanzar los 70 kilómetros por hora, en toda la Costa Atlántica desde Mar Chiquita hacia el sur.

Con el correr de las horas el viento en Mar del Plata comenzó a intensificarse y el mayor impacto se dio durante la noche y la madrugada. Según el informe oficial, difundido este sábado por la mañana por Defensa Civil y citado por La Capital , se realizaron unas 15 actuaciones en la vía pública a raíz del temporal.

El titular del área, Alfredo Rodríguez, detalló que alrededor de las 21 se registraron ráfagas de alrededor de 80 kilómetros por hora que afectaron, principalmente, a la zona sur de la ciudad.

Hubo al menos cinco árboles caídos, dos intervenciones de EDEA por postes derribados, dos semáforos dañados, una columna de alumbrado público y dos columnas de telefonía afectadas. Además, hubo una intervención con Obras Sanitarias que requirió trabajos nocturnos para resolver inconvenientes generados por el viento.

Por otra parte, vecinos registraron daños: "El viento voló el techo del primer piso en Faro Norte, no hubo heridos por suerte pero están tratando de colocarlo nuevamente porque quedó colgando de los cables. Lo arrancó entero, por suerte no había nadie en la calle en ese momento sino hubiera sido una tragedia", sostuvo una usuaria de redes sociales.

En la playa

A esto se sumó una pleamar importante. Si bien hasta el momento no se reportaron daños, desde Defensa Civil indicaron que “el agua llegó hasta la línea de carpas” en algunos sectores“.

0223 señaló que a raíz de las ráfagas, muchos balnearios tuvieron que lamentar roturas de importancia en el armado de sus carpas y estructuras que quedaron inutilizables.

Fuente: Agencia DIB