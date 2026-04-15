Mar del Plata: afiliados del IOMA protestan frente al Consejo de Salud

La protesta de los afiliados de IOMA en Mar del Plata. 0223

En el marco del Consejo Provincial de Salud (Cosapro), que se desarrolla esta semana en Mar del Plata, afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) se manifestaron en las puertas del evento para visibilizar la crítica situación que atraviesan con la obra social bonaerense. Con pancartas y cánticos, denuncian falta de cobertura, demoras en la atención y un sistema que, aseguran, “los deja a la deriva”.

El reclamo no solo involucra a Mar del Plata, sino también a pacientes de localidades cercanas como Miramar, General Alvarado y Mar Chiquita, que dependen del mismo sistema y enfrentan las mismas dificultades.

Una crisis tras otra Uno de los puntos más sensibles, según contaron los manifestantes a la web 0223, es la situación de los pacientes oncológicos. “No les dan la medicación que les receta su médico, o se las entregan tarde. Eso es llevarlos a la muerte, es una sentencia”, denunció una de las mujeres en la protesta realizada frente al Hotel Provincial, donde se lleva a cabo la reunión del Cosapro.

Además, cuestionaron la pérdida de prestadores históricos y la precarización en la atención. A esto se suma el aumento de gastos de bolsillo: “Hay que pagar coseguros, análisis, estudios”.

“Sabemos de gente que ha muerto buscando un lugar para internarse. Más de diez o doce personas han fallecido en estos dos años por no ser atendidas”, afirmaron. Fuente: Agencia DIB

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