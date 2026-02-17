Mar del Plata: abren sumario a dos municipales por hacer un sticker de WhatsApp con la cara de una paciente

La Intendencia marplatense inició una investigación contra dos empleados municipales por un chiste que se salió de control: la creación de un sticker de WhatsApp con la cara de una paciente de un Centro de Atención Primaria de la Salud.

El caso tiene un agravante que podría complicar la situación de dos agentes del área administriva bajo sospecha. Resulta que la imagen utilizada para la creación del sticker habría sido extraída de una base de datos confidencial donde consta información sensible de los pacientes del sistema público de salud.

La situación quedó expuesta en una reciente resolución de la Secretaría de Salud , en la que se ordenó la instrucción de un sumario para deslindar eventuales responsabilidades de dos agentes que prestan tareas en el CAPS de Playa Serena .

De acuerdo con medios locales, el origen de la investigación fue el reclamo formulado por una paciente por la creación y difusión de un sticker de WhatsApp utilizando su imagen personal, a partir de una foto que habría sido obtenida del sistema de información en salud, una plataforma informática de carácter reservado donde se registran y gestionan datos del sistema sanitario.

Por ello, la presunta víctima denunció una vulneración de su derecho a la confidencialidad y a la intimidad.

En la orden de apertura del sumario, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, remarcó que se advierte una posible afectación a los derechos protegidos por la normativa vigente en materia de protección de la intimidad y confidencialidad de los datos personales, "circunstancia que amerita la instrucción de un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades".

Además, puntualizó que "los hechos denunciados podrían implicar una vulneración a las obligaciones propias de los agentes del sistema de salud en cuanto a la reserva y confidencialidad de los datos de los pacientes, lo cual reviste gravedad suficiente para justificar la apertura del procedimiento disciplinario".

