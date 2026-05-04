Luján: premios millonarios para rediseñar el acceso a la Basílica

Luján se pone más hermosa para festejar sus cuatro siglos. Municipalidad de Luján

El Municipio de Luján y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA) lanzaron el Concurso Público Nacional e Internacional de Anteproyectos 2026 para la puesta en valor del acceso a la ciudad y del ingreso a la histórica Basílica. Los tres mejores proyectos recibirán premios de entre tres y quince millones de pesos.

El objetivo es transformar el ingreso a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, a la altura de los grandes santuarios religiosos del mundo. Se trata de rediseñar la Avenida Nuestra Señora de Luján, en el tramo de acceso a la ciudad e ingreso a la Basílica, en un recorrido de más de 900 metros que articula diseño urbano, espacio público, movilidad, patrimonio y normativa, Cabe recordar que Luján en 2030 cumplirá cuatro siglos de vida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Boto (@leobotoarg) Un concurso internacional El concurso convoca a arquitectos y arquitectas nacionales e internacionales para presentar propuestas innovadoras que integren paisaje, patrimonio, movilidad y espacio público en un sistema urbano inclusivo, sostenible y representativo.

Este lunes 4 cerró la primera ronda de consultas cuyas respuestas estarán en una semana. El 1 de junio se cerrará la segunda ronda de consultas, que tendrán respuestas una semana después. El lunes 29 de junio, a las 13, culminará la presentación de propuestas y el cierre del concurso. Del 30 al 7 de julio, evaluará y fallará el jurado.

Finalmente, el 13 de julio se realizará la entrega de premios: 1° puesto: $15.000.000;- 2° puesto: $3.000.000; y 3° puesto: $1.500.000. Las bases pueden consultarse en: https://caubauno.org/wp-content/uploads/2026/04/BASES-Acceso-LUJAN.pdf Fuente: Agencia DIB

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