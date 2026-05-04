lunes 04 de mayo de 2026
4 de mayo de 2026 - 15:55

Luján: premios millonarios para rediseñar el acceso a la Basílica

Con los 400 años en el horizonte, Luján llamó a un concurso internacional para poner en valor la entrada a la ciudad y a la Basílica. El mejor proyecto se llevará 15 millones de pesos de premio.

Por Agencia DIB
Luján se pone más hermosa para festejar sus cuatro siglos.

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Municipalidad de Luján

El Municipio de Luján y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA) lanzaron el Concurso Público Nacional e Internacional de Anteproyectos 2026 para la puesta en valor del acceso a la ciudad y del ingreso a la histórica Basílica. Los tres mejores proyectos recibirán premios de entre tres y quince millones de pesos.

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El objetivo es transformar el ingreso a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, a la altura de los grandes santuarios religiosos del mundo. Se trata de rediseñar la Avenida Nuestra Señora de Luján, en el tramo de acceso a la ciudad e ingreso a la Basílica, en un recorrido de más de 900 metros que articula diseño urbano, espacio público, movilidad, patrimonio y normativa, Cabe recordar que Luján en 2030 cumplirá cuatro siglos de vida.

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Un concurso internacional

El concurso convoca a arquitectos y arquitectas nacionales e internacionales para presentar propuestas innovadoras que integren paisaje, patrimonio, movilidad y espacio público en un sistema urbano inclusivo, sostenible y representativo.

Este lunes 4 cerró la primera ronda de consultas cuyas respuestas estarán en una semana. El 1 de junio se cerrará la segunda ronda de consultas, que tendrán respuestas una semana después. El lunes 29 de junio, a las 13, culminará la presentación de propuestas y el cierre del concurso. Del 30 al 7 de julio, evaluará y fallará el jurado.

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