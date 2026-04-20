Conciertos en la Basílica de Luján: experiencia sonora única, con orquestas y coros de toda la provincia

Se inauguro la quinta edición del Ciclo de Conciertos del Árbol Solo, en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

El fin de semana, la localidad bonaerense Luján inauguró la quinta temporada del Ciclo Conciertos del Árbol Solo , que tiene la particularidad de realizarse dentro del imponente escenario en el que se convierte la Basílica, espacio ideal para estos complejos sonoros de coro y orquesta .

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El concierto, que tuvo gran recepción de público, contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Provincia de Buenos Aires y el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani , bajo la dirección de Andrés González.

La orquesta y el coro presentaron la primera fecha, denominada Música de agua y luz , e interpretaron “Música Acuática” , de Friedrich Händel y “Vísperas del Confesor” , de Wolfgang A. Mozart.

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La intención de estos conciertos es invitar a quienes se acerquen a hacer una pausa en el ritmo cotidiano, para escuchar y conectar con la música dentro del marco que le aporta la Basílica de Luján, conjugando una experiencia sonora única. La acústica del lugar y su valor patrimonial acompañan cada interpretación y le dan un carácter especial.

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Programa 2026 para agendar

Los conciertos se realizan una vez por mes y la programación recorre distintas tradiciones musicales, en diálogo entre lo sinfónico, lo coral y lo popular.

El primer concierto del ciclo se realizó el sábado 18 de abril y, hasta diciembre, se podrá disfrutar de un encuentro mensual distinto, con entrada libre y gratuita. La grilla completa:

Mayo: sábado 30 a las 20, Beethoven, pulso y destino . La 5ta. Sinfonía op. 67 de Ludwig Van Beethoven será interpretada por la Orquesta Juvenil de Hurlingham, dirigida por Diego Boeto.

sábado 30 a las 20, . La 5ta. Sinfonía op. 67 de Ludwig Van Beethoven será interpretada por la Orquesta Juvenil de Hurlingham, dirigida por Diego Boeto. Junio: sábado 27 a las 20, Requiem mito eterno . Mozart/Süsmayr - Requiem kv. 626. Participarán el Conjunto Vocal de Cámara de Quilmes, el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y como director invitado, Emiliano Linares.

sábado 27 a las 20, . Mozart/Süsmayr - Requiem kv. 626. Participarán el Conjunto Vocal de Cámara de Quilmes, el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y como director invitado, Emiliano Linares. Agosto: sábado 29 a las 20, Magnificat . John Rutter. Estarán en el concierto la Agrupación Sinfónica de Morón, el Coro de Cámara de Morón, el Coro de Mujeres de Morón, el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y el director invitado Pablo Bocchimuzzi.

sábado 29 a las 20, . John Rutter. Estarán en el concierto la Agrupación Sinfónica de Morón, el Coro de Cámara de Morón, el Coro de Mujeres de Morón, el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y el director invitado Pablo Bocchimuzzi. Septiembre: sábado 18 a las 20, Raíz, pulso y swing . Márquez - Danzón nro. 2. Gershwin. Concierto para piano en fa. Estarán a cargo en esta ocasión la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador, Santiago Rosso, en piano, y Gabriela Gariglio como directora invitada.

sábado 18 a las 20, . Márquez - Danzón nro. 2. Gershwin. Concierto para piano en fa. Estarán a cargo en esta ocasión la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador, Santiago Rosso, en piano, y Gabriela Gariglio como directora invitada. Octubre: sábado 24 a las 20, Stabat Mater . Gioachino Rossini. Interpretarán la obra la Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín, el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y el director invitado, Luciano Falcón.

sábado 24 a las 20, . Gioachino Rossini. Interpretarán la obra la Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín, el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y el director invitado, Luciano Falcón. Noviembre: sábado 14 a las 20, Niebla en las orillas. Mendelshon Sinfonía Escocesa - Selección de Tangos. El repertorio estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal y el director Daniel Batista.

sábado 14 a las 20, Mendelshon Sinfonía Escocesa - Selección de Tangos. El repertorio estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal y el director Daniel Batista. Diciembre: sábado 12 a las 20, Coro Polifónico Nacional. Concierto de fin de año, con el director invitado Fernando Tomé; sábado 19 a las 20, Navidad Criolla. Un pesebre musical. Ramírez - Misa Criolla y Navidad Nuestra. Participarán el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y el director Santiago Rosso.

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Transmisión en directo

La Basílica Nuestra Señora de Luján transmite este tipo de eventos a través de su canal de YouTube, en vivo, y en su página de Facebook.

Para conectarse, agendar el siguiente link:

Seguí la actividad en vivo del Santuario de Luján haciendo clic en este enlace.

Fuente: Agencia DIB