El municipio de Luján fue reconocido por sus políticas de innovación y modernización

La Red de Innovación Local (RIL) distinguió a Luján por sus políticas innovadoras para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario y contó con la presencia del intendente Leonardo Boto, quien recibió los premios en representación de la ciudad.

Luján obtuvo la Certificación en Gestión Eficiente , un logro que recibieron solamente 17 ciudades del país. Dentro de ese grupo, Luján se consolida entre los municipios destacados por el desarrollo de políticas públicas orientadas a la innovació n, la modernización del Estado y la generación de oportunidades para sus habitantes.

“Hace seis años nos propusimos comenzar con este crecimiento, donde está nuestra madre, la Virgen de Luján. No estamos en estos lugares de casualidad, sino para darle sentido a esa confianza que depositó en nosotros el pueblo, los vecinos. Por eso apostamos cada día a un Municipio que trascienda, que mejore la vida de cada persona de la comunidad”, expresó en la ceremonia el intendente Leonardo Boto.

El Municipio también recibió los sellos Ciudad Digital y Ciudad del Conocimiento , reconocimientos que ponen en valor las políticas implementadas en los últimos años vinculadas a la transformación tecnológica, la conectividad y el fortalecimiento de la educación y la formación.

El sello Ciudad Digital fue otorgado a partir del proceso de modernización impulsado por el Municipio, con iniciativas orientadas a construir un Estado más ágil, conectado y eficiente. Entre ellas se destacan la implementación de la Historia Clínica Digital, el portal de trámites digitales iLuján y el expediente electrónico, herramientas que permiten simplificar procesos internos y mejorar la atención a la comunidad.

Por su parte, el reconocimiento como Ciudad del Conocimiento valoró la planificación estratégica del distrito en torno a la economía del conocimiento en base al programa Luján Tech, la ampliación de la conectividad en el distrito, los nodos de conocimiento y las políticas públicas de formación y capacitación impulsadas por el Municipio tanto para la inserción laboral como para el desarrollo de saberes.

Estas distinciones fueron otorgadas luego de un exhaustivo proceso de evaluación en el que el Municipio debió responder más de 150 indicadores vinculados a gestión pública, eficiencia administrativa, innovación, conectividad, inclusión y desarrollo de capacidades locales, y demostrar que se cumple con todos los requisitos para ser elegidos.

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Un premio nacido en 2014

La Red de Innovación Local es una asociación civil apartidaria y sin fines de lucro que desde hace más de once años trabaja junto a municipios de Argentina y América Latina para fortalecer las capacidades de gestión pública local. Actualmente, RIL articula programas y redes de trabajo con 917 ciudades, de las cuales 622 pertenecen a la Argentina.

La Noche de Intendentes

Luego de la ceremonia, se desarrolló la Noche de Intendentes, un encuentro realizado en el Salón Metropolitano de Rosario que reunió a más de 800 líderes políticos, referentes institucionales y empresarios de todo el país.

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La Noche de Intendentes -de la que participó Boto- es uno de los espacios más relevantes de articulación y reflexión sobre el desarrollo de las ciudades, donde se promueve el intercambio de experiencias, la generación de alianzas estratégicas y el fortalecimiento de redes de trabajo entre gobiernos locales.

Fuente: Agencia DIB