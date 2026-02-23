lunes 23 de febrero de 2026
La Provincia suspendió por 60 días el cobro de cuotas del programa Buenos Aires CREA

Mientras crece la morosidad de las familias, el Gobierno de Axel Kicillof puso en pausa por dos meses el cobro de las cuotas de este programa de viviendas.

Así lo estableció Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) a través de la resolución 320 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Además de interrumpir el cobro de las cuotas mensuales, se prorrogó por el mismo plazo de 60 días el vencimiento de las obligaciones correspondientes y se suspendió la emisión y gestión de intimaciones de pago por deudas que registren los adjudicatarios alcanzados por la medida.

El programa “Buenos Aires CREA” fue creado en 2022 con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para la reforma, refacción y ampliación de viviendas en la provincia de Buenos Aires. Su implementación se instrumentó a través del Profide, en el marco del Plan Provincial de Infraestructura y benefició a miles de bonaerenses.

Con la disolución del Fondo Fiduciario, el Instituto de la Vivienda absorberá las tareas, obras en ejecución y operatorias que estaban a cargo del fiduciario. En ese contexto, y mientras el Poder Ejecutivo avanza en las acciones operativas, técnicas, financieras y administrativas necesarias para la liquidación del fondo, se consideró prudente establecer una suspensión transitoria del recupero de los créditos, que actualmente se encuentran en distintas etapas de ejecución.

Esto, además, se da en un contexto complicado para muchas familias. Según los datos oficiales, la morosidad en préstamos escaló hasta el 9,3% a fin de año, un salto de medio punto porcentual en el último mes y de 6,7 puntos en comparación con diciembre de 2024. El número no solo marcó un récord histórico, sino que encendió alertas en bancos y analistas, que observan un deterioro más rápido en la capacidad de pago de los consumidores.

