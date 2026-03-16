La Plata y Dolores firmaron acuerdos para impulsar el turismo social

El intendente de La Plata, Julio Alak, y su par de Dolores, Juan Pablo García, firman el acuerdo.

Los municipios de La Plata y Dolores firmaron dos convenios de cooperación institucional destinados a promover el turismo social y fortalecer las actividades educativas y recreativas entre ambas ciudades bonaerenses.

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El acuerdo fue rubricado por el intendente platense, Julio Alak , y su par de Dolores, Juan Pablo García, quienes destacaron la importancia de impulsar iniciativas conjuntas que amplíen el acceso de los vecinos a propuestas culturales, turísticas y de bienestar.

“Estas iniciativas fortalecen la cooperación entre municipios y amplían el acceso de vecinos y vecinas a propuestas de bienestar, turismo y actividades culturales y educativas para todas las edades”, señaló Alak durante la firma.

Por su parte, García remarcó que el entendimiento forma parte de una estrategia para posicionar a su distrito como un destino cercano dentro de la provincia de Buenos Aires.

“Este convenio con La Plata forma parte de una política que venimos impulsando con municipios, clubes, sindicatos e instituciones para posicionar a Dolores como destino de cercanía y seguir fortaleciendo la economía local”, afirmó.

Promoción turística

El primero de los convenios contempla la promoción turística del Parque Termal Dolores mediante un beneficio del 30 por ciento de descuento en la entrada para centros de jubilados, instituciones educativas, asociaciones civiles y empleados municipales de La Plata.

Para acceder al beneficio, los visitantes deberán acreditar su pertenencia a las instituciones correspondientes mediante DNI y documentación respaldatoria. Además, la Secretaría de Turismo de Dolores llevará un registro administrativo para controlar la utilización del programa.

El segundo acuerdo establece un marco de colaboración para desarrollar actividades educativas y recreativas en la República de los Niños destinadas a niños, niñas y adolescentes de Dolores.

En este caso, la Municipalidad de Dolores se encargará de organizar el traslado de contingentes, mientras que el municipio de La Plata facilitará el acceso gratuito a las distintas propuestas del predio.

De esta manera, ambas administraciones buscarán trabajar de forma articulada, aportando recursos humanos, técnicos y administrativos para garantizar el desarrollo de las actividades y consolidar los lazos de cooperación institucional.

Fuente: Agencia DIB