La Provincia adjudicó la construcción de cinco parques solares

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó la adjudicación para la construcción de cinco nuevos parques solares. Con una inversión de 2.4 millones de dólares, se iniciarán las obras en los municipios de Coronel Rosales, Azul , Punta Indio, San Cayetano y Alberti .

Balcarce: fue a la guardia con tos y le recetaron una infusión de laurel y vapor de cebolla

Llega la noche de las heladerías con muchos descuentos: cuáles adhieren en provincia de Buenos Aires

Estos nuevos parques solares se suman a los 26 que ya se encuentran operativos y que, junto con el sistema de generación renovable de la Isla Martín García, alcanzarán un total de 11.5 MW de potencia instalada en toda la provincia.

El objetivo de estas obras es brindar soluciones a los problemas y restricciones del servicio eléctrico local, al mismo tiempo que posibilitan que dichas soluciones se desarrollen con energía fotovoltaica.

En el caso de Coronel Rosales y San Cayetano, y en función de la necesidad de atender demandas fuera del horario solar, se incorporó también en esos parques un sistema de almacenamiento en baterías de litio.

El Plan de Generación Distribuida Solar implementado en la Provincia tiene por objeto introducir mejoras en las redes de distribución para fortalecimiento del servicio eléctrico en localidades que presentan condiciones críticas en sus redes, especialmente aquellas ubicadas en puntas de línea.

La generación estimada de estos cinco nuevos proyectos es del orden de los 4.000 kWh al año, lo que equivale al abastecimiento con energía limpia a más de 1300 hogares. (DIB)