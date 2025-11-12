miércoles 12 de noviembre de 2025
12 de noviembre de 2025 - 09:52

La Provincia adjudicó la construcción de cinco parques solares

Estos nuevos parques se suman a los 26 que ya se encuentran operativos y que potencian la capacidad instalada en todo el territorio.

Por Agencia DIB
Las instalaciones de un parque solar.&nbsp;

Las instalaciones de un parque solar. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó la adjudicación para la construcción de cinco nuevos parques solares. Con una inversión de 2.4 millones de dólares, se iniciarán las obras en los municipios de Coronel Rosales, Azul, Punta Indio, San Cayetano y Alberti.

Más noticias
El helado, un clásico argentino. 

Llega la noche de las heladerías con muchos descuentos: cuáles adhieren en provincia de Buenos Aires
El Hospital Municipal “Doctor Felipe Antonio Fossati” de Balcarce.

Balcarce: fue a la guardia con tos y le recetaron una infusión de laurel y vapor de cebolla

Estos nuevos parques solares se suman a los 26 que ya se encuentran operativos y que, junto con el sistema de generación renovable de la Isla Martín García, alcanzarán un total de 11.5 MW de potencia instalada en toda la provincia.

El objetivo de estas obras es brindar soluciones a los problemas y restricciones del servicio eléctrico local, al mismo tiempo que posibilitan que dichas soluciones se desarrollen con energía fotovoltaica.

En el caso de Coronel Rosales y San Cayetano, y en función de la necesidad de atender demandas fuera del horario solar, se incorporó también en esos parques un sistema de almacenamiento en baterías de litio.

El Plan de Generación Distribuida Solar implementado en la Provincia tiene por objeto introducir mejoras en las redes de distribución para fortalecimiento del servicio eléctrico en localidades que presentan condiciones críticas en sus redes, especialmente aquellas ubicadas en puntas de línea.

La generación estimada de estos cinco nuevos proyectos es del orden de los 4.000 kWh al año, lo que equivale al abastecimiento con energía limpia a más de 1300 hogares. (DIB)

Temas
Ver más

Llega la noche de las heladerías con muchos descuentos: cuáles adhieren en provincia de Buenos Aires

Balcarce: fue a la guardia con tos y le recetaron una infusión de laurel y vapor de cebolla

Afirman que en el incendio del hipermercado de Bahía Blanca no hubo "error humano"

El 40% de los hogares usan ahorros o venden pertenencias para afrontar consumos

Inundaciones: Nación declaró la emergencia agropecuaria en cuatro distritos bonaerenses

Descarriló un tren del Sarmiento en Liniers: 20 heridos y una investigación abierta

Diego Armando Maradona: se suspendió la audiencia preliminar del nuevo juicio

Colegios privados: el 70% de los establecimientos de provincia continuará con los topes arancelarios

Confirmaron que se usó un químico prohibido en la explosión del volcán en la feria escolar de Pergamino

Confirman el piso de 190 días de clases con más control de las horas escolares

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las inundaciones complican a los campos bonaerenses. 

Inundaciones: Nación declaró la emergencia agropecuaria en cuatro distritos bonaerenses

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Diego Santilli al jurar ayer como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei.

Santilli le respondió al gobierno de Kicillof sobre el pedido de reunión

Por  Agencia DIB