La Plata: un caballo perdió el control y el joven que lo llevaba pelea por su vida

Un joven vareador sufrió un grave accidente en el Barrio Hipódromo de La Plata, mientras iba con un caballo por el cruce de las avenidas 120 y 38. El animal, por alguna circunstancia, comenzó a correr a gran velocidad; en un momento arrojó al joven a la calle y, sin freno, chocó contra un árbol y murió.

El muchacho, identificado como Lucas Aguilar, de 18 años, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, fue hospitalizado y operado en el Hospital Interzonal General de Agudos "San Martín" de La Plata. En las últimas horas, se supo que el estado de salud del adolescente es crítico, y su familia y allegados realizan una cadena de oración para pedir por su pronta recuperación.

En tanto, según indicaron a través de redes sociales, Aguilar “está en terapia intensiva y no le funciona la mitad del cuerpo”.

Lucas Aguilar caballo El caballo, desbocado Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en que el caballo iba a gran velocidad en una zona muy transitada de La Plata, en el límite con Ensenada.

Embed - Un caballo chocó contra un árbol en el Barrio Hipódromo de La Plata Según publicó el diario EL DÍA, el caballo iba corriendo a toda velocidad, y el joven salió despedido y golpeó la cabeza contra un cartel. En la causa interviene la UFIJ N° 10, que caratuló el hecho como “lesiones por accidente”. (DIB)

