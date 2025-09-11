jueves 11 de septiembre de 2025
La Plata: un caballo perdió el control y el joven que lo llevaba pelea por su vida

El episodio ocurrió en el Barrio Hipódromo. El vareador salió despedido y sufrió un fuerte golpe. El animal chocó contra un árbol y murió.

Por Agencia DIB
El caballo chocó contra un árbol y murió en el lugar. 

Un joven vareador sufrió un grave accidente en el Barrio Hipódromo de La Plata, mientras iba con un caballo por el cruce de las avenidas 120 y 38. El animal, por alguna circunstancia, comenzó a correr a gran velocidad; en un momento arrojó al joven a la calle y, sin freno, chocó contra un árbol y murió.

El muchacho, identificado como Lucas Aguilar, de 18 años, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, fue hospitalizado y operado en el Hospital Interzonal General de Agudos "San Martín" de La Plata. En las últimas horas, se supo que el estado de salud del adolescente es crítico, y su familia y allegados realizan una cadena de oración para pedir por su pronta recuperación.

En tanto, según indicaron a través de redes sociales, Aguilar “está en terapia intensiva y no le funciona la mitad del cuerpo”.

Lucas Aguilar caballo

El caballo, desbocado

Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en que el caballo iba a gran velocidad en una zona muy transitada de La Plata, en el límite con Ensenada.

Embed - Un caballo chocó contra un árbol en el Barrio Hipódromo de La Plata

Según publicó el diario EL DÍA, el caballo iba corriendo a toda velocidad, y el joven salió despedido y golpeó la cabeza contra un cartel. En la causa interviene la UFIJ N° 10, que caratuló el hecho como “lesiones por accidente”. (DIB)

