La hazaña de "los Gassioles": unieron los dos océanos a caballo en la travesía "De mar a mar"
La aventura de los muchachos oriundos de General Madariaga comenzó a principios de enero, en las costas del Pacífico, y culminó el sábado, cuando los jinetes pisaron la arena del balneario María del Mar, en Pinamar.
La travesía "De mar a mar" unió los océanos Pacífico y Atlántico. (Instagram/demaramar.oficial/)
https://www.instagram.com/demaramar.oficial/
Luego de más de 50 días de cabalgata ininterrumpida, Hugo Gassioles y sus hijos Eloy y Tobías, junto a los jinetes chilenos Juan y Samuel Dör, cumplieron el sueño de unir los océanos Atlántico y Pacífico a caballo,en una travesía que denominaron "De mar a mar".
El ingreso a la ciudad balnearia fue una verdadera fiesta: con banderas de Argentina y Chile, los protagonistas desfilaron por la Avenida Bunge y fueron ovacionados por turistas y residentes. Asimismo, fueron recibidos por el intendente, Juan Ibarguren, y una multitud de familiares y amigos que aguardaban con emoción el esperado arribo.
Como corolario de la aventura, los hermanos Gassioles, aprovechando el buen clima y se dieron un chapuzón en el mar, dando cierre a una experiencia que unió a dos naciones a través de la cultura gaucha.