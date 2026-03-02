La hazaña de "los Gassioles": unieron los dos océanos a caballo en la travesía "De mar a mar"

La travesía "De mar a mar" unió los océanos Pacífico y Atlántico. (Instagram/demaramar.oficial/) https://www.instagram.com/p/DVD0QUcgLAl/?img_index=5 La travesía "De mar a mar" unió los océanos Pacífico y Atlántico. (Instagram/demaramar.oficial/) https://www.instagram.com/demaramar.oficial/ La travesía "De mar a mar" unió los océanos Pacífico y Atlántico. (Instagram/demaramar.oficial/) https://www.instagram.com/demaramar.oficial/ La travesía "De mar a mar" unió los océanos Pacífico y Atlántico. (Instagram/demaramar.oficial/) https://www.instagram.com/demaramar.oficial/ La travesía "De mar a mar" unió los océanos Pacífico y Atlántico. (Instagram/demaramar.oficial/) https://www.instagram.com/demaramar.oficial/

Luego de más de 50 días de cabalgata ininterrumpida, Hugo Gassioles y sus hijos Eloy y Tobías, junto a los jinetes chilenos Juan y Samuel Dör, cumplieron el sueño de unir los océanos Atlántico y Pacífico a caballo, en una travesía que denominaron "De mar a mar".

La aventura de los muchachos oriundos de General Madariaga comenzó a principios de enero, en las costas del Pacífico, y culminó el sábado, cuando los jinetes pisaron la arena del balneario María del Mar, en Pinamar.

El ingreso a la ciudad balnearia fue una verdadera fiesta: con banderas de Argentina y Chile, los protagonistas desfilaron por la Avenida Bunge y fueron ovacionados por turistas y residentes. Asimismo, fueron recibidos por el intendente, Juan Ibarguren, y una multitud de familiares y amigos que aguardaban con emoción el esperado arribo.

Como corolario de la aventura, los hermanos Gassioles, aprovechando el buen clima y se dieron un chapuzón en el mar, dando cierre a una experiencia que unió a dos naciones a través de la cultura gaucha.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de bibo (@bibonoticias) La expedición comenzó el 4 de enero en Llico, Chile, e implicó el cruce de la Cordillera de los Andes y un extenso recorrido por las llanuras argentinas. gassioles 2 El viaje de los jinetes fue registrado y compartido tramo a tramo a través de las redes sociales, especialmente en la cuenta de Instagram @demaramar.oficial, donde se comparten las novedades. Fuente: Agencia DIB

