Un niño de 11 años fue atacado por un caballo y su estado de salud es reservado

Los caballos en zonas urbanas, puede generar situaciones tensas entre vecinos.

Un niño de 11 años tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente tras recibir la patada inesperada de un caballo. El lamentable episodio ocurrió en La Plata, en el barrio Altos de San Lorenzo, en la calle 19 y 87.

Tras recibir el aviso, policías de la comisaría 8va. acudieron al lugar y encontraron una escena tremenda: el niño yacía en el piso inconsciente, con un fuerte golpe en la cabeza, propinado por el equino.

En tanto, la dueña del animal, dio explicaciones de lo ocurrido, y quedó imputada por "lesiones culposas", ya que es responsable del caballo. Según dijo, el chico herido estaba jugando con otro menor de 14 años y de repente, el animal lanzó la patada.

Una ambulancia del SAME trasladó al pequeño de urgencia al Hospital de Niños "Sor María Ludovica", donde quedó internado, fue operado y permanece en estado reservado. (DIB)

