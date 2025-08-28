viernes 29 de agosto de 2025
Un niño de 11 años fue atacado por un caballo y su estado de salud es reservado

El niño fue trasladado al hospital "Sor María Ludovica" de La Plata donde fue operado.

Los caballos en zonas urbanas, puede generar situaciones tensas entre vecinos.&nbsp;

Un niño de 11 años tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente tras recibir la patada inesperada de un caballo. El lamentable episodio ocurrió en La Plata, en el barrio Altos de San Lorenzo, en la calle 19 y 87.

Tras recibir el aviso, policías de la comisaría 8va. acudieron al lugar y encontraron una escena tremenda: el niño yacía en el piso inconsciente, con un fuerte golpe en la cabeza, propinado por el equino.

En tanto, la dueña del animal, dio explicaciones de lo ocurrido, y quedó imputada por "lesiones culposas", ya que es responsable del caballo. Según dijo, el chico herido estaba jugando con otro menor de 14 años y de repente, el animal lanzó la patada.

Una ambulancia del SAME trasladó al pequeño de urgencia al Hospital de Niños "Sor María Ludovica", donde quedó internado, fue operado y permanece en estado reservado. (DIB)

