La Plata: quiso escapar de la agresión de su novio, cayó desde un segundo piso y murió

Rocío Alvarito murió tras mantener una pelea con su novio, Marcos Ariel García.

La violencia de género no siempre se cobra vidas de forma directa, a través del femicidio, pero infiere muertes trágicas y evitables. Durante la madrugada del jueves, una joven cayó al vacío desde un segundo piso de un edificio en La Plata, intentando escapar de la agresión de su novio. Por las lesiones falleció en el acto.

El episodio ocurrió en un departamento céntrico, ubicado en la calle 47 y diagonal 76. Se cree que en la joven, identificada como Rocío Aylén Alvarito, de 26 años, intentó huir en medio de una fuerte discusión, se colgó de la baranda del balcón y cayó al vacío.

Embed De acuerdo con las pruebas reunidas en la investigación, Rocío fue asistida por una ambulancia del SAME que la trasladó hasta el Hospital Rossi, donde se constató que murió a raíz de las heridas sufridas en la caída. Vecinos y allegados de la víctima aseguraron que la víctima mantenía una relación violenta con el muchacho y que eran usuales las peleas.

El joven novio de la víctima, identificado como Marcos Ariel García, quedó detenido. En tanto, de acuerdo a los datos que difundieron fuentes de la investigación, que recayó en el fiscal Álvaro Garganta, no se trató de un homicidio culposo ni doloso, y la causa quedó caratulada como “abandono de persona seguido de muerte”.

Para compartir en redes







