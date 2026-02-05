La Plata: pedido de justicia por la joven que murió al caer de un balcón en discusión con su novio

Rocío Aylén Alvarito murió la madrugada del 29 de enero al caer de un balcón en La Plata. 0221.com.ar

Familiares, amigos y allegados de Rocío Aylén Alvarito, una joven de 26 años que falleció al caer de un balcón en La Plata, movilizaron a la fiscalía para mantener visible el caso. Alvarito cayó al vacío desde el balcón de un edificio ubicado en diagonal 76 y calle 22, en el barrio La Loma de la capital bonaerense.

De acuerdo con diario El Día, la convocatoria fue difundida durante toda la semana a través de redes sociales bajo la consigna de pedido de justicia, con imágenes y mensajes que buscan sostener el reclamo mientras la investigación avanza en el plano judicial.

Durante la madrugada del jueves 29 de enero, se cree que la joven intentó huir en medio de una fuerte discusión con su novio, se colgó de la baranda del balcón y cayó al vacío. Alvarito fue asistida por una ambulancia del SAME que la trasladó hasta el Hospital Rossi, donde se constató que murió a raíz de las heridas sufridas. Vecinos y allegados de la víctima aseguraron que la víctima mantenía una relación violenta con el muchacho y que eran usuales las peleas.

A propósito, el joven, identificado como Marcos Ariel García, quedó detenido. El expediente continúa bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta y se encuentra actualmente encuadrado bajo la figura de privación ilegal de la libertad agravada, mientras se analizan otras posibles responsabilidades en el contexto del fallecimiento, agrega diario El Día. El imputado permanece detenido, luego de que la Justicia rechazara el pedido de excarcelación presentado por su defensa.

