La Plata: murió Tomy, el chimpancé que vivió 46 años en el ex Zoológico

Falleció hoy Tomy, el chimpancé macho de 49 años que residía en el ex Zoológico de La Plat a , ahora Bioparque. Su deceso fue constatado esta tarde, en su recinto externo.

Según se informó desde el municipio, Tomy no cursaba ninguna enfermedad y se encontraba bajo un seguimiento permanente por parte de los equipos profesionales y técnicos. De hecho, hoy su comportamiento había sido completamente habitual: recibió las raciones de dieta correspondientes y mantuvo la vinculación cotidiana con sus cuidadores. Pero pasadas las 13, en el momento de acercarse a brindarle una de sus raciones de alimento, sus cuidadores lo encontraron sin respuesta a sus llamados. Se dio aviso inmediato al personal del Servicio Veterinario, quienes constataron su fallecimiento.