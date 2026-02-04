miércoles 04 de febrero de 2026
4 de febrero de 2026 - 17:58

La Plata: murió Tomy, el chimpancé que vivió 46 años en el ex Zoológico

Era un chimpancé Pan troglodytes. Nacido en 1977, llegó al entonces zoológico de La Plata en enero de 1980. Previo a su arribo, formaba parte del Circo Tihany.

Por Agencia DIB
Tomy, el chimpancé macho de 49 años que residía en el ex Zoológico de La Plata﻿.

Municipalidad de La Plata

Falleció hoy Tomy, el chimpancé macho de 49 años que residía en el ex Zoológico de La Plata, ahora Bioparque. Su deceso fue constatado esta tarde, en su recinto externo.

Según se informó desde el municipio, Tomy no cursaba ninguna enfermedad y se encontraba bajo un seguimiento permanente por parte de los equipos profesionales y técnicos. De hecho, hoy su comportamiento había sido completamente habitual: recibió las raciones de dieta correspondientes y mantuvo la vinculación cotidiana con sus cuidadores. Pero pasadas las 13, en el momento de acercarse a brindarle una de sus raciones de alimento, sus cuidadores lo encontraron sin respuesta a sus llamados. Se dio aviso inmediato al personal del Servicio Veterinario, quienes constataron su fallecimiento.

Tomy era un chimpancé de la especie Pan troglodytes. Nacido en 1977, llegó al entonces zoológico local un 8 de enero de 1980. Previo a su arribo, formaba parte del Circo Tihany. En La Plata vivió durante 46 años.

El Ejecutivo puso en marcha el nuevo régimen de pensiones por discapacidad.

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad

