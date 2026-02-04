La Plata: murió Tomy, el chimpancé que vivió 46 años en el ex Zoológico

Falleció hoy Tomy, el chimpancé macho de 49 años que residía en el ex Zoológico de La Plata, ahora Bioparque. Su deceso fue constatado esta tarde, en su recinto externo.
Era un chimpancé Pan troglodytes.
Según se informó desde el municipio, Tomy no cursaba ninguna enfermedad y se encontraba bajo un seguimiento permanente por parte de los equipos profesionales y técnicos. De hecho, hoy su comportamiento había sido completamente habitual: recibió las raciones de dieta correspondientes y mantuvo la vinculación cotidiana con sus cuidadores. Pero pasadas las 13, en el momento de acercarse a brindarle una de sus raciones de alimento, sus cuidadores lo encontraron sin respuesta a sus llamados. Se dio aviso inmediato al personal del Servicio Veterinario, quienes constataron su fallecimiento.
Tomy era un chimpancé de la especie Pan troglodytes. Nacido en 1977, llegó al entonces zoológico local un 8 de enero de 1980. Previo a su arribo, formaba parte del Circo Tihany. En La Plata vivió durante 46 años.
Fuente: Agencia DIB