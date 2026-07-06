La Plata: le desvalijaron la casa y hasta se llevaron el álbum de figuritas del mundial de los hijos

Una familia fue víctima de un asalto en su vivienda, en la ciudad de La Plata, y el dato que llamó la atención a las víctimas fue que los ladrones se llevaron hasta el álbum de figuritas del Mundial de los hijos.

Un hombre de 67 años salió de su casa ubicada en 71 entre 14 y 15, en el barrio Meridiano V, el sábado al mediodía, acompañado por sus dos hijos. Al regresar, cerca de las 17, encontró la puerta de ingreso a la vivienda abierta, la cerradura dañada y descubrió que habían entrado ladrones y le habían desvalijado la casa.

En tanto, de acuerdo con la denuncia, los delincuentes se llevaron una notebook, una PlayStation 4, una mochila y hasta un álbum completo de figuritas del Mundial 2026.

La Policía ya cuenta con imágenes de cámaras de seguridad aportadas por la víctima e intenta identificar a los responsables del robo. Por el momento, no se produjeron detenciones. Fuente: Agencia DIB

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