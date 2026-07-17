La Plata: falleció una nena de 10 años en un choque en la Ruta 2

Una niña de diez años murió este jueves como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 2, en jurisdicción de El Peligro , partido de La Plata .

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La víctima fatal fue identificada como Luisana Vitoli y viajaba como acompañante en un Renault Logan conducido por su madre, María Gabriela Spampinato , de 47 años.

El auto circulaba por la Ruta 2 en sentido hacia Mar del Plata, cuando, por causas que son materia de investigación, chocó contra una Ford Ranger conducida por Daniel Reyes Benítez , un hombre de 29 años, que intentaba cruzar la ruta.

Tras el fuerte impacto se desplegó un numeroso operativo de emergencia. Bomberos Voluntarios de El Peligro trabajaron en el lugar junto a médicos del SAME.

Derivados al hospital de Romero

La médica que arribó en la primera ambulancia constató el fallecimiento de la menor en el lugar del hecho. En tanto, tanto la conductora del Renault Logan como el conductor de la camioneta fueron asistidos y trasladados al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para recibir atención médica.

La escena fue preservada para la realización de pericias, con el objetivo de determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del hecho. La investigación quedó a cargo de la UFI Número 12 del Departamento Judicial La Plata dirigida por Fernando Padovan, que instruye una causa por “homicidio culposo”.

En lo que va de 2026, 33 personas perdieron la vida en la región de La Plata en accidentes de tránsito, un promedio superior a una víctima fatal por semana.

Fuente: Agencia DIB