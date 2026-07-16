jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 13:54

La Plata: a un año del incendio del depósito de Aloise, cómo siguen las causas

Roxana Aloise, la dueña del lugar, está imputada por estrago culposo en una causa que espera fecha para el juicio oral. En tanto, los vecinos afectados continúan reclamando indemnizaciones.

Por Agencia DIB
El depósito de Aloise Tecno ardió el 16 de julio de 2025.

El depósito de Aloise Tecno ardió el 16 de julio de 2025.

DIB | Marcelo Metayer

A un año del incendio y derrumbe del depósito de Aloise Tecno en la esquina de Diagonal 77 y 48, en La Plata, la causa penal tuvo como último paso la elevación a juicio oral de la dueña, la empresaria Roxana Aloise, en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky. Solo falta que se fije la fecha, mientras continúa la causa civil por daños y perjuicios iniciada por los vecinos afectados.

Más noticias
sorpresa en la plata: aparecio un jabali suelto en los hornos y el video se viralizo

Sorpresa en La Plata: apareció un jabalí suelto en Los Hornos y el video se viralizó
El sujeto quedó detenido por varios delitos, incluyendo maltrato animal. 

La Plata: quedó detenido tras intentar atacar a su cuñada con un machete y herir a su perro

Aloise está imputada por los delitos de estrago culposo y desobediencia. La decisión de llegar al juicio oral se tomó luego de que el fiscal Fernando Padován considerara concluida la investigación y reunidas pruebas suficientes para sostener la acusación.

Peritajes

Entre los principales elementos incorporados figura un peritaje de la Policía Federal Argentina que determinó que el incendio se habría originado por una contingencia eléctrica en la reactancia de un plafón de iluminación ubicado en la planta baja del inmueble.

La investigación también incorporó registros de cámaras de seguridad, alarmas, fotografías, inspecciones y testimonios que descartaron la participación de terceros. Además, informes municipales acreditaron que el depósito carecía de habilitación comercial y había sido clausurado semanas antes del siniestro.

Los testimonios de vecinos y de ex empleados resultaron claves para la acusación. Algunos declararon haber observado movimientos de carga y descarga de mercadería poco antes del incendio, mientras que extrabajadores aseguraron que el depósito continuó operando pese a la clausura, un punto central para sustentar el cargo de desobediencia.

Daños y perjuicios

En paralelo, continúa la causa civil por daños y perjuicios iniciada por los vecinos afectados. Entre ellos se encuentra Verónica Salvi, cuya vivienda lindera quedó destruida por el derrumbe. Su hija, Martina Piccoli, logró escapar instantes antes de que parte de la estructura colapsara sobre la casa.

Tras meses de reclamos y una mediación impulsada por la Municipalidad de La Plata, la familia consiguió que se retiraran los escombros, aunque gran parte de la vivienda permanece inhabitable. Según estimaciones presentadas en el expediente, las reparaciones superarían los 70.000 dólares, a los que se sumarían otros 10.000 dólares por pérdidas materiales.

Aunque las partes mantienen reuniones para alcanzar un acuerdo extrajudicial, hasta el momento no hubo avances concretos. Mientras tanto, la causa civil sigue su curso y ya cuenta con una inhibición general de bienes sobre Roxana Aloise para resguardar un eventual resarcimiento económico a los damnificados.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Sorpresa en La Plata: apareció un jabalí suelto en Los Hornos y el video se viralizó

La Plata: quedó detenido tras intentar atacar a su cuñada con un machete y herir a su perro

Misterio y estupor: quiso usurpar una casa y se encontró con un cadáver en estado de putrefacción

El día que un plato volador se posó sobre un naranjo platense y nació la historia ufológica nacional

La Plata: quiso usurpar una casa y se encontró con un cadáver en avanzado estado de descomposición

La Plata: la Asociación Bancaria recuerda "La Noche de las Corbatas"

Amor por la celeste y blanca: la provincia celebró el triunfo de la Selección ante Egipto

La Plata: le desvalijaron la casa y hasta se llevaron el álbum de figuritas del mundial de los hijos

Advierten por aumento de casos de gripe e infecciones respiratorias: completar la vacunación, la clave

La Procuración General lanzó una nueva sección informativa para acercar la Justicia a la ciudadanía

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ventas minoristas pymes - Xinhua -

La Provincia anunció planes para refinanciar deudas para pymes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los grupos de riesgo son los más vulnerables y pueden desarrollar casos graves de gripe, que requieran internación. 

Advierten por aumento de casos de gripe e infecciones respiratorias: completar la vacunación, la clave