La Plata: a un año del incendio del depósito de Aloise, cómo siguen las causas

A un año del incendio y derrumbe del depósito de Aloise Tecno en la esquina de Diagonal 77 y 48, en La Plata , la causa penal tuvo como último paso la elevación a juicio oral de la dueña, la empresaria Roxana Aloise , en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky . Solo falta que se fije la fecha , mientras continúa la causa civil por daños y perjuicios iniciada por los vecinos afectados.

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Aloise está imputada por los delitos de estrago culposo y desobediencia . La decisión de llegar al juicio oral se tomó luego de que el fiscal Fernando Padován considerara concluida la investigación y reunidas pruebas suficientes para sostener la acusación.

Entre los principales elementos incorporados figura un peritaje de la Policía Federal Argentina que determinó que el incendio se habría originado por una contingencia eléctrica en la reactancia de un plafón de iluminación ubicado en la planta baja del inmueble.

La investigación también incorporó registros de cámaras de seguridad, alarmas, fotografías, inspecciones y testimonios que descartaron la participación de terceros. Además, informes municipales acreditaron que el depósito carecía de habilitación comercial y había sido clausurado semanas antes del siniestro.

Los testimonios de vecinos y de ex empleados resultaron claves para la acusación. Algunos declararon haber observado movimientos de carga y descarga de mercadería poco antes del incendio, mientras que extrabajadores aseguraron que el depósito continuó operando pese a la clausura, un punto central para sustentar el cargo de desobediencia.

Daños y perjuicios

En paralelo, continúa la causa civil por daños y perjuicios iniciada por los vecinos afectados. Entre ellos se encuentra Verónica Salvi, cuya vivienda lindera quedó destruida por el derrumbe. Su hija, Martina Piccoli, logró escapar instantes antes de que parte de la estructura colapsara sobre la casa.

Tras meses de reclamos y una mediación impulsada por la Municipalidad de La Plata, la familia consiguió que se retiraran los escombros, aunque gran parte de la vivienda permanece inhabitable. Según estimaciones presentadas en el expediente, las reparaciones superarían los 70.000 dólares, a los que se sumarían otros 10.000 dólares por pérdidas materiales.

Aunque las partes mantienen reuniones para alcanzar un acuerdo extrajudicial, hasta el momento no hubo avances concretos. Mientras tanto, la causa civil sigue su curso y ya cuenta con una inhibición general de bienes sobre Roxana Aloise para resguardar un eventual resarcimiento económico a los damnificados.

Fuente: Agencia DIB