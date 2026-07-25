sábado 25 de julio de 2026
25 de julio de 2026 - 11:07

Operativo en San Isidro para rescatar una ballena encallada en la costa del Río de la Plata

El animal quedó varado en la zona conocida como Bajos del Temor. Trabajan para su liberación la Fundación Temaikèn y la Prefectura Naval Argentina.

Por Agencia DIB
El ejemplar que encalló en San Isidro mide siete metros de largo.

El ejemplar que encalló en San Isidro mide siete metros de largo.

X @bichoargentum

Una ballena sei quedó encallada en el Río de la Plata, frente al partido de San Isidro, en la zona conocida como Bajos del Temor, lo que motivó un operativo de rescate encabezado por la Fundación Temaikèn y la Prefectura Naval Argentina (PNA). El cetáceo fue avistado este viernes, luego de haber quedado varado el día anterior, y el personal especializado confirmó que se encuentra con vida.

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El ejemplar pertenece a la especie Balaenoptera borealis, mide aproximadamente siete metros de largo y forma parte de una especie que habita el Mar Argentino.

Migración

Según informaron, en esta época del año estos animales realizan su migración hacia el norte, con presencia habitual entre Argentina, Uruguay y Brasil, cerca de la desembocadura del Río de la Plata.

La hipótesis de los especialistas indica que una combinación de factores ambientales o algún problema de salud pudo haber desorientado al animal, que ingresó río arriba hasta quedar encallado sobre un banco de arena.

Tareas de rescate

En el lugar, los equipos trabajan para mantener húmeda la piel del cetáceo, una medida destinada a reducir el estrés y favorecer su bienestar mientras analizan las posibilidades de desencallarlo.

Las tareas se desarrollan en un sector con condiciones geográficas complejas por sus variaciones en la marea, además de numerosos bancos de arena.

El plan de los expertos es aprovechar el aumento del nivel del agua para liberar al animal y conducirlo hacia zonas más profundas, desde donde pueda regresar al Río de la Plata exterior y posteriormente al mar abierto.

Desde la Fundación Temaikèn advirtieron que “la situación es crítica” y que se hará “el máximo esfuerzo para darle la mejor oportunidad de sobrevivir y volver a su ambiente natural”.

El operativo de rescate continúa durante este sábado y podría extenderse durante todo el fin de semana.

Fuente: Agencia DIB

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