La Plata: detienen a acusado de explotación laboral infantil y rescatan a cuatro menores

Los menores pedían dinero en uno de los accesos a La Plata. Google Maps

Fue detenido en La Plata un hombre acusado de explotar laboralmente a niños en situación de vulnerabilidad en la vía pública. La detención, que tuvo lugar el lunes de la semana pasada pero se conoció ahora, se produjo en cumplimiento de una orden de detención vigente, dictada luego de que la Justicia revocara la excarcelación que le había sido concedida.

De acuerdo con diario El Día, la investigación se inició en 2025 a partir de una denuncia que alertó sobre la presencia de menores de entre 4 meses y 8 años utilizados para pedir dinero en la zona de las avenidas 32 y 7. A partir de tareas investigativas, los efectivos corroboraron la maniobra y determinaron que el principal acusado utilizaba a niños y niñas provenientes de familias con problemáticas sociales y económicas para ubicarlos durante varias horas del día en los semáforos.

Según la pesquisa, la maniobra exponía a las víctimas a situaciones de riesgo al permanecer entre vehículos en circulación. Además, se estableció la participación de una mujer encargada de trasladarlas hacia el lugar donde eran explotadas, siempre según diario El Día.

En un procedimiento realizado en la zona de avenida 32 y esquina 6, los investigadores aprehendieron a tres adultos, secuestraron dinero presuntamente obtenido mediante la explotación y rescataron a cuatro menores, quienes quedaron bajo la asistencia del Servicio Zonal La Plata. En ese operativo también se estableció que los adultos no tenían vínculo familiar con ellos.

Los imputados recuperaron la libertad al obtener la excarcelación. Sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantías revocó ese beneficio respecto del principal acusado y mantuvo vigente la orden de detención. Así, los investigadores realizaron nuevas tareas de inteligencia y vigilancia que permitieron localizar al imputado en la zona de 119 entre 520 y 521, donde se hizo efectiva la orden de detención y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes









Temas La Plata