Trasladarán a Trenque Lauquen los restos del padre Miguel Di Gerónimo, el primer cura párroco de la ciudad

La fotografía más difundida del padre Miguel Di Gerónimo, restaurada con ayuda de la inteligencia artificial.

En el marco del 150º aniversario de Trenque Lauquen , la Municipalidad y la parroquia Nuestra Señora de los Dolores están trabajando para el traslado a la ciudad de los restos mortales del padre Miguel Di Gerónimo , el primer cura párroco local, que actualmente se encuentran en el monasterio trapense de Azul .

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El proceso administrativo y legal están coordinados por el intendente Francisco Recoulat y el cura párroco Juan Pellegrino . El propósito es rescatar y preservar una parte fundamental de la historia local , honrando a quienes contribuyeron al desarrollo espiritual, social e institucional de la ciudad.

Según cuentan medios locales, los restos mortales del padre Miguel Di Gerónimo recibirán su definitiva sepultura en una ceremonia que se realizará en la parroquia con la presencia del obispo de la diócesis de 9 de Julio , Ariel Torrado Mosconi , el próximo 29 de agosto.

Trayectoria

El padre Miguel Di Gerónimo fue uno de los primeros sacerdotes que desarrolló su misión pastoral en Trenque Lauquen, acompañando el crecimiento de una comunidad que comenzaba a consolidarse tras su incipiente fundación. Su labor trascendió el ámbito estrictamente religioso, ya que fue protagonista de numerosos acontecimientos vinculados a la vida cotidiana, promoviendo valores de solidaridad, encuentro, abnegación y compromiso comunitario.

Miguel Di Gerónimo nació en Italia el 28 de septiembre de 1878, donde fue ordenado sacerdote a los 23 años para la diócesis de Benevento, el 24 de mayo de 1902.

En 1903 solicitó permiso para residir en Argentina y luego de transitar por distintas parroquias de la provincia de Buenos Aires, llegó en noviembre de 1909 a la ciudad de Trenque Lauquen.

Allí tuvo como misión guiar a la creciente comunidad local y ayudar en la construcción del nuevo templo, en un solar que la Municipalidad transfirió a la futura parroquia. El 29 de octubre de 1911 se colocó la piedra fundamental con presencia de representantes del Gobierno de la provincia, el intendente Tomás Davis, el padre Di Gerónimo y la feligresía de Trenque Lauquen.

Ya para 1917 la denominada por entonces Capellanía Vicaria fue elevada a la categoría de Parroquia, de manera que Di Gerónimo pasó a ser el primer cura párroco de Trenque Lauquen.

En la ciudad, además de sus múltiples tareas, el sacerdote fue fundador del Colegio Politécnico donde también dictó clases de Contabilidad, Caligrafía y Religión. A su vez se ocupó de la dirección y administración del Colegio, que era exclusivamente para varones.

El padre Miguel Di Gerónimo falleció en la ciudad de Azul el 23 de agosto de 1938.

Homenajes

Con el paso del tiempo, Trenque Lauquen le rindió homenaje con dos reconocimientos puntuales: la imposición de su nombre a una calle de la ciudad, en agosto de 1961; y la designación de “Instituto Pbro. Miguel Di Gerónimo” al colegio parroquial fundado en mayo de 1962.

Este año, la Parroquia local y el Municipio comenzaron a coordinar acciones conjuntas y los trámites legales y administrativos para concretar el traslado de los restos del sacerdote desde el monasterio trapense “Nuestra Señora de Los Ángeles”, en el partido de Azul.

De esta manera, luego de 88 años de su fallecimiento, la urna con los restos del padre Miguel Di Gerónimo recibirá su definitiva sepultura en los muros de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores el próximo 29 de agosto.

Fuente: Agencia DIB