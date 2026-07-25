El Gobierno desmintió haber ordenado a las empresas que quiten los stickers de Malvinas de los colectivos

La polémica que se creó por la quita de los stickers de las Islas Malvinas de colectivos y trenes alcanzó al Gobierno nacional, cuando un periodista en la red social X afirmó que “hubo una orden de la Secretaría de Transporte” para esta acción y desde la Oficina de Respuesta Oficial se negó categóricamente: “Falso, falso, falso” . A esto se sumó el sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero , que acusó a la Nación por sus presuntos “gestos de desmalvinización” .

El vocero de Milei aseguró que "nunca vamos a recuperar las Malvinas si seguimos siendo un país bananero"

El hecho comenzó a tomar estado público este viernes , cuando choferes de colectivos y representantes gremiales denunciaron que las empresas comenzaron a retirar de las unidades las calcomanías y carteles con la frase “Las Malvinas son argentinas” , cuya colocación es obligatoria por ley. Los trabajadores afirmaron que la medida también alcanzó a algunas formaciones ferroviarias y que la decisión habría sido comunicada por las empresas mediante directivas internas.

Mientras tanto Marcelo Pasciuto , director del Grupo DOT A, una de las principales empresas de transporte, afirmó: " No sacamos el logo de Malvinas de los colectivos, es un recambio . Se está recambiando por algo más lindo". Agregó: "Es una ley que está desde 2022, cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas. En ese momento se puso un cartel blanco pegado en la chapa. Pasaron cuatro años, se desgastaron, y ahora se va a cambiar por algo más lindo que va a ir, en algunas unidades en las chapas, y en otras en las ventanillas ".

La cuestión es que en medio de esto, que parecía solo una discusión entre choferes y dueños de líneas de colectivos, apareció un mensaje del periodista Tomás Méndez , en el que aseguró: “Hubo una orden (no escrita) de la Secretaría de Transporte para eliminar la insignia de Malvinas de los colectivos” .

A las pocas horas, la cuenta de la Oficina de Respuesta Oficial respondió: “FALSO. FALSO. FALSO. No existe NINGUNA ORDEN del Gobierno Nacional ni de la Secretaría de Transporte para eliminar la insignia de Malvinas de los colectivos. La Ley 27.023, que establece la obligatoriedad para todos los medios de transporte público de llevar inscripta una leyenda sobre Malvinas, sigue vigente y el reclamo soberano por ellas es irrenunciable. Literalmente NADA cambió”.

FALSO. FALSO. FALSO.



No existe NINGUNA ORDEN del Gobierno Nacional ni de la Secretaría de Transporte para eliminar la insignia de Malvinas de los colectivos. La Ley 27.023, que establece la obligatoriedad para todos los medios de transporte público de llevar inscripta una… https://t.co/fb6ktGc4ed — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) July 24, 2026

Y acto seguido, desde el Gobierno llaman a Méndez “miserable operador kirchnerista sin escrúpulos”: “Se jacta en su propio tuit de haber sido el inventor de esta repugnante fake news, y lo dice con orgullo”.

El posteo cierra: “La operación falsa fue replicada por decenas de medios como si fuera un hecho consumado, sin haber chequeado en absoluto que se trata de un invento de un trastornado con peligrosos delirios sobre el Gobierno”.

“Si recularon por la masividad del rechazo, mejor”

Por su parte, el delegado de la Unión Ferroviaria Oeste, Rubén "Pollo" Sobrero, contestó el posteo del Gobierno y cuestionó los "gestos de desmalvinización" porque "miran con simpatía" a la exprimera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher.

Ante las versiones sobre el retiro de los stickers de Malvinas en colectivos y trenes, expresamos nuestra preocupación y repudio. La noticia generó inquietud entre trabajadores, tuvo amplia repercusión en medios y provocó un rechazo generalizado. Ahora el gobierno dice que no van… https://t.co/FZfUIDx2G3 — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) July 24, 2026

"Ante las versiones sobre el retiro de los stickers de Malvinas en colectivos y trenes, expresamos nuestra preocupación y repudio. La noticia generó inquietud entre trabajadores, tuvo amplia repercusión en medios y provocó un rechazo generalizado", expresó Sobrero.

El dirigente señaló que "tomará nota" sobre el anuncio, pero insistió en que "no confía" en un Gobierno que "permite que los ingleses avancen sobre el petróleo de las islas y cuestiona hasta la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección".

"Si recularon por la masividad del rechazo, mejor. Si vuelven a intentarlo, nos van a encontrar enfrente. En el Sarmiento y en toda la Argentina, las Malvinas no se tocan", concluyó Sobrero.

Fuente: Agencia DIB