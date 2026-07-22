La Plata: el Municipio y el Arzobispado acondicionan vivienda para personas en situación de calle

El intendente de La Plata, Julio Alak, firmó este miércoles un convenio con el arzobispo de la ciudad, monseñor Gustavo Carrara, mediante el cual el Arzobispado puso a disposición de la Municipalidad un inmueble que será destinado a la atención y el resguardo de personas en situación de calle.

El intendente de La Plata, Julio Alak,y el arzobispo de la ciudad, monseñor Gustavo Carrara, firmaron un convenio por el cual el Arzobispado puso a disposición de la Municipalidad una propiedad que será destinada a la atención y el resguardo de personas en situación de calle.

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"Gracias a este trabajo conjunto, sumaremos un nuevo Centro de Integración Social para Mujeres y ampliaremos la capacidad de respuesta del Municipio con más infraestructura, personal y articulación entre el Estado y las instituciones de la comunidad”, sostuvo Alak. Y agregó: “Con este nuevo espacio fortalecemos una política pública que busca acompañar, contener y promover la inclusión de las personas en situación de calle ".

Por su parte, el arzobispo Carrara expresó: “ El trabajo conjunto entre la Iglesia, el Estado y las organizaciones sociales es clave para llegar a quienes más lo necesitan” .

A partir del convenio, el Municipio avanzará con el reacondicionamiento del inmueble para que funcione allí un centro de integración social para mujeres en situación de calle, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención y sumar nuevas plazas.

En estos dispositivos no solo se brinda alojamiento y asistencia, sino también acompañamiento para la inclusión laboral y educativa, atención de la salud mental y seguimiento integral de la salud.

Trabajo conjunto

El convenio se enmarca en la mesa de trabajo que impulsa el Municipio para abordar de manera articulada la problemática de las personas en situación de calle, de la que participan organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Entre ellas se encuentran la Cruz Roja Argentina, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), instituciones estudiantiles y organizaciones de las iglesias católica y evangélica, que colaboran en las tareas de asistencia y acompañamiento.

En ese ámbito también se avanza en la capacitación de agentes municipales para fortalecer las estrategias de intervención y en la ampliación de cupos con el objetivo de consolidar una política pública cada vez más integral e inclusiva.

La firma del acuerdo se llevó adelante en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal y contó con la presencia del secretario de Desarrollo Social, Nicolás Carvalho; de Emilia Bermejo, directora de Situación de Calle del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial; y de Hugo Lizárraga, Director Provincial del Sistema de Información y Monitoreo Estratégico de OPISU.

Fuente: Agencia DIB