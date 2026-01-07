miércoles 07 de enero de 2026
7 de enero de 2026 - 18:47

La Plata: desesperada búsqueda de Yanina Belén Correa, de quien no hay rastros desde Nochebuena

La joven tiene cabello negro, largo y ondulado, ojos marrones, mide cerca de 1,50 metros y es de contextura muy delgada. Se la puede distinguir ya que posee varios tatuajes.

Por Agencia DIB
La joven Yanina Belén Correa está desaparecida desde Nochebuena.&nbsp;

La joven Yanina Belén Correa está desaparecida desde Nochebuena. 

Una joven de 30 años de la localidad platense de Abasto se encuentra desaparecida desde Nochebuena, y su familia la busca desesperadamente, ya que no ha tenido contacto en las últimas dos semanas.

Más noticias
Vista lateral de Plaza Moreno, donde puede apreciarse la Catedral de La Plata

Plaza Moreno: el punto cero de La Plata
Parte de lo perdido tras el incendio.

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en un barrio de La Plata

De acuerdo a la descripción que ofrecieron sus allegados al radicar la denuncia, Yanina Belén Correa fue vista por última vez en inmediaciones de la casa en la que vivía con su pareja, en la zona de 216 entre 517 y 518.

Embed

La joven tiene cabello negro, largo y ondulado, ojos marrones, mide cerca de 1,50 metros y es de contextura muy delgada. Se la puede distinguir ya que posee tatuajes en el hombro, el torso, la pierna, y en uno de ellos se lee el nombre “Morena”.

En tanto, familiares de Morena impulsan una campaña a través de redes sociales y medios de comunicación para dar con su paradero.

Yanina Belen Correa

Cualquier persona que tenga datos puede comunicarse por WhatsApp al 11 - 2711-8443 (Alejandra).

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Plaza Moreno: el punto cero de La Plata

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en un barrio de La Plata

Manjares bonaerenses: Rosca de Reyes de La Plata

Investigan la muerte de un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense en La Plata

Comenzó la convocatoria de la Asesoría General de Gobierno para el ingreso de nuevos abogados

Fuego y disputa en La Plata: la quema de muñecos volvió a marcar el inicio del año

Desde el viernes suben las tarifas de colectivos que circulan en la provincia

El 2026 llega con playas, quema de Momo, almacenes y los Reyes Magos

Cuádruple crimen de La Plata: condenan al remisero por falso testimonio

Hazaña: médico de La Plata unió a nado las Islas Malvinas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La silueta en el árbol y la imagen tradicional de la Virgen de Guadalupe, lado a lado.

Asombro y muestras de fe en Chivilcoy tras la aparición de la Virgen de Guadalupe

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Semana del 8 al 14 de enero de 2026

Semana del 8 al 14 de enero de 2026