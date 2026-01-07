La Plata: desesperada búsqueda de Yanina Belén Correa, de quien no hay rastros desde Nochebuena

La joven Yanina Belén Correa está desaparecida desde Nochebuena.

Una joven de 30 años de la localidad platense de Abasto se encuentra desaparecida desde Nochebuena, y su familia la busca desesperadamente, ya que no ha tenido contacto en las últimas dos semanas.

De acuerdo a la descripción que ofrecieron sus allegados al radicar la denuncia, Yanina Belén Correa fue vista por última vez en inmediaciones de la casa en la que vivía con su pareja, en la zona de 216 entre 517 y 518.

Embed La joven tiene cabello negro, largo y ondulado, ojos marrones, mide cerca de 1,50 metros y es de contextura muy delgada. Se la puede distinguir ya que posee tatuajes en el hombro, el torso, la pierna, y en uno de ellos se lee el nombre “Morena”.

En tanto, familiares de Morena impulsan una campaña a través de redes sociales y medios de comunicación para dar con su paradero.

Yanina Belen Correa Cualquier persona que tenga datos puede comunicarse por WhatsApp al 11 - 2711-8443 (Alejandra). Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







