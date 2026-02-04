La Plata: cerrado desde julio pasado, el Parque Saavedra entra ahora en etapa de licitación

Las obras del Parque Saavedra de La Plata estarían terminadas en noviembre, casi un año y medio después de su cierre.

El Parque Saavedra de La Plata permanece cerrado desde hace más de seis meses por una anunciada remodelación que aún no comenzó y la situación ya desató una fuerte polémica. Mientras concejales de la oposición reclamaron explicaciones por la demora y la falta de información oficial, el Municipio anunció ahora el llamado a licitación para una obra que demandará más de $ 3.000 millones .

El predio fue cerrado en julio de 2025 , pero recién esta semana se informó que el próximo viernes 6 de febrero se dará inicio al proceso licitatorio para la restauración integral del parque , que, según las previsiones oficiales, comenzaría a principios de abril y se extendería hasta noviembre, casi un año y medio después del cierre del predio.

El anuncio llegó pocos días después de que concejales del PRO presentaran un pedido de informes en el Concejo Deliberante para conocer el cronograma, el estado real de las obras y los motivos de la prolongada inactividad en uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad.

Según publica El Día , “el llamado a licitación para la obra del parque Saavedra se oficializará el próximo viernes, dando inicio al proceso para la restauración integral de ese espacio verde, que se iniciaría a principios de abril”.

Se agrega que “las tareas incluyen desde la puesta en valor del lago, sus monumentos y sus especies arbóreas, hasta el enrejado, las luminarias y las veredas perimetrales y estarían concluidas en noviembre”.

El inicio del proceso licitatorio del predio será el martes 10 de febrero, luego de que el próximo viernes se dé publicidad al decreto de llamado a licitación pública, una tramitación que durará, aproximadamente, un mes y medio.

“Sostenido deterioro”

El proyecto comenzó con el cierre del perímetro del parque en julio del año pasado. Según explicaron desde la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad platense, el diagnóstico del espacio es de “un importante y sostenido deterioro de las instalaciones, los monumentos patrimoniales, el espacio verde, los solados, la iluminación, el enrejado y el sector de los juegos”.

Así, describieron que, por ejemplo, “en las veredas se observan faltantes de baldosas, disparidad en las piezas existentes, sectores con superficie de tierra expuesta y cazoletas de arbolado en mal estado, lo que afecta la continuidad, accesibilidad y seguridad del recorrido peatonal”.

Las luces y el lago

Además, como indica el proyecto, “muchas de las luminarias se encuentran rotas, despintadas u oxidadas; algunas carecen de focos, otras presentan piezas partidas y en ciertos casos se han incorporado paneles fotovoltaicos de manera puntual, sin una integración coherente al sistema existente. Como consecuencia, una gran cantidad de luminarias no se encuentra en funcionamiento”.

En el parque hay un gran lago. Se indicó que actualmente se encuentra en “estado de deterioro ambiental y funcional, asociado principalmente a la acumulación de sedimentos y barros en el fondo, la disminución de la profundidad útil y la degradación de la calidad del agua. Se observan condiciones compatibles con procesos de eutrofización, presencia de materia orgánica en descomposición, residuos flotantes y baja oxigenación, producto de la escasa recirculación del agua y la ausencia de sistemas de aireación”.

Plan de recuperación

¿Cuál es, entonces, el “plan de recuperación”? Según la Municipalidad, éste consiste en “recuperar y poner en valor los distintos elementos patrimoniales, arquitectónicos, artísticos y naturales que caracterizan el parque, garantizando la protección del arbolado, el mantenimiento de los espacios verdes y la preservación de las esculturas y mobiliario histórico existentes”.

En ese sentido, detallaron que la obra contemplará “la renovación y unificación del equipamiento urbano, incluyendo bancos, cestos, juegos infantiles y señalética, para lograr una coherencia estética, funcionalidad y durabilidad”.

Además, “se restaurarán las esculturas y fuentes hoy vandalizadas y se modernizará el sistema de iluminación en todos los sectores del parque”.

El proyecto contempla también la recuperación de las rejas y límites perimetrales.

Cómo y cuando

Este informe llega días después de que los concejales de Propuesta Republicana (PRO) en La Plata presentaran un pedido de informes ante el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo municipal brinde precisiones sobre el avance y el cronograma de las obras de puesta en valor del Parque Saavedra.

La iniciativa, firmada por los ediles Nicolás Morzone e Iván Zanetto, solicitaba que se informe cuál es el plazo total previsto de la obra, cuándo comenzó y cuándo se espera que concluya, además del grado de avance actual de los trabajos.

Los concejales opositores subrayaron que la restricción prolongada de gran parte del predio sin información clara sobre el avance de los trabajos afecta el derecho de la comunidad a disfrutar del espacio público y genera malestar e incertidumbre en los vecinos.

Además, los ediles pidieron que funcionarios de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos concurran al Concejo a brindar explicaciones, ya sea en el recinto o ante la Comisión de Obras Públicas, para responder a las dudas sobre la aparente inactividad y falta de información pública visible sobre la obra.

