La Plata celebra su 143° aniversario con un festival gratuito en Plaza Moreno

Se confirmaron las bandas que actuarán en el aniversario de la ciudad de La Plata.

La Municipalidad de La Plata anunció la grilla artística que dará vida a la celebración por el 143° aniversario de la ciudad, que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre en Plaza Moreno. El festival, de acceso libre y gratuito, reunirá a miles de vecinos en torno a una propuesta que combina artistas consagrados con talentos emergentes de la región.

El escenario central contará con la presencia de El Mató a un Policía Motorizado, una de las bandas platenses más influyentes de la escena indie nacional; Cruzando el Charco, referente local del rock-pop; Kapanga, histórico grupo de Quilmes con su mezcla de cuarteto, rock y humor; y Los Besos, proyecto encabezado por Paula Trama que suma una impronta más íntima y poética. Una grilla diversa que busca atraer a públicos variados y darle un marco multitudinario a los festejos.

Las bandas de La Plata Además, se presentarán Los Bicivoladores, Rara y La Retirada Murga, las tres bandas locales que resultaron ganadoras del concurso “La Plata es Música”, impulsado por el Municipio para promover a artistas emergentes y darles visibilidad en escenarios masivos.

El festival aniversario forma parte de la Semana de la Música, una iniciativa que se desarrollará desde el sábado 15 hasta el 22 de noviembre con una agenda nutrida de actividades gratuitas en distintos puntos del partido. A lo largo de ocho días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de tango, folclore, rock, bolero y otros géneros en espacios emblemáticos como la Catedral, el Hipódromo, Plaza Moreno, el Pasaje Dardo Rocha, el Playón Meridiano V y el Teatro Argentino.

Con este abanico de propuestas, la gestión del intendente Julio Alak busca fortalecer la participación cultural, fomentar la música local y generar espacios de encuentro comunitario en una fecha significativa para la capital bonaerense.

