martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 17:41

La noticia más triste: encontraron muerta a la abuela Victoria y su perrita Luna

La mujer, de 79 años, había sido vista por última vez el pasado 19 de junio y desde ese día era buscada.

Por Agencia DIB
Victoria Modesta Aguirre fue vista por última vez el 19 de junio por la tarde en Berazategui.&nbsp;

Victoria Modesta Aguirre fue vista por última vez el 19 de junio por la tarde en Berazategui. 

Una mujer de 79 años que había desaparecido el 19 de junio pasado en la localidad de Berazategui fue encontrada muerta junto a su perra, a la que había sacado a pasear.

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Victoria Modesta Aguirre había sido vista por última vez ese viernes por la tarde, con su perra Luna. Tras realizar la denuncia, su familia impulsó una campaña de búsqueda, ya que Victoria padecía demencia senil y su mascota de compañía era sorda.

Aguirre fue hallada por el personal de la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Florencio Varela, que realizaba tareas de limpieza y corte de pasto en la intersección de las calles San José y Calchaquí, sobre la Ruta 2. En ese lugar hay un zanjón profundo de entre 8 y 10 metros de ancho, con acumulación de agua y abundante vegetación. Según detalló el diario InfoSur, los investigadores creen que habría muerto en mismo día que salió de su casa.

Reconstrucción

La tarde del 19 de junio, Victoria salió a pasear a su perrita, como era su rutina. Pero nunca volvió. La familia hizo la denuncia y comenzó una búsqueda que se extendió por más de dos semanas sin resultados.

Los investigadores presumen que Victoria se desorientó, y habría avanzado una cuadra de más hasta cruzar, sin darse cuenta, el límite hacia el partido de Florencio Varela. En esas circunstancias, habría caminado por el lateral de la ruta 36 en la oscuridad hasta caer al zanjón.

Para cerrar la causa, se esperaba el resultado de la autopsia. Sin embargo, las autoridades sospechan que Victoria y su perrita murieron ahogadas esa misma noche del 19 de junio, pocas horas después de haber salido a caminar.

Fuente: Agencia DIB

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