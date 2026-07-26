En La Rural, Milei aseguró que el campo "va a volar como nunca antes"

El presidente Javier Milei encabezó este domingo la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde reivindicó las principales medidas económicas adoptadas por su gestión, destacó la eliminación del cepo cambiario y aseguró que el sector agropecuario atraviesa el inicio de una nueva etapa de crecimiento luego de décadas de restricciones.

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En su tercera participación consecutiva en la tradicional muestra organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) , el mandatario sostuvo que su administración "le sacó al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto por años" y afirmó que el Gobierno llevó adelante una desregulación sin precedentes.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la eliminación del cepo cambiario, medida que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado". Según explicó, esa restricción cambiaria afectaba de manera directa la rentabilidad del sector.

"El maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos. Vaya que es bueno eliminarlo", afirmó el Presidente frente a productores, dirigentes rurales y funcionarios nacionales.

Milei repasó además otras decisiones impulsadas desde el inicio de su gestión, entre ellas la reducción de aranceles para insumos y maquinaria agrícola, la apertura de nuevos mercados internacionales y distintas medidas de desregulación destinadas a mejorar la competitividad del sector.

"Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena", expresó.

Se viene un campo distinto

El mandatario sostuvo que "se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos" y aseguró que "el techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando". En esa línea, prometió continuar con las reformas para que el sector pueda desarrollar todo su potencial.

"Cuando logremos terminar de eliminarlo, este sector va a volar como nunca antes lo hizo en su historia", afirmó.

Durante su intervención, Milei volvió a cuestionar las políticas aplicadas por administraciones anteriores y consideró que durante décadas el agro fue utilizado como fuente permanente de recursos fiscales.

"Convirtieron al sector más pujante del país en el pagador de última instancia de la Argentina. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", sostuvo.

También defendió el rol histórico de la producción agropecuaria y rechazó las críticas que suele recibir el sector.

"Nunca más debemos permitirnos que alguien venga con la cantinela de que el campo no genera valor y empleo. El sector agroindustrial explica un cuarto del empleo del país. Cuando al campo le va bien, le va bien a todo el interior y a la Argentina", señaló.

Compromiso para terminar con las retenciones

El Presidente remarcó además que las retenciones siguen representando una carga para la actividad, aunque reafirmó el compromiso oficial de avanzar hacia su eliminación.

"El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que logró fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida", afirmó.

Otro de los anuncios estuvo vinculado al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que será debatido en el Senado el próximo 6 de agosto. Según explicó Milei, la iniciativa busca brindar mayores garantías a las inversiones en el sector agropecuario y evitar futuras expropiaciones.

"Dadas nuestras restricciones actuales, hay sectores subexplotados. Con la aprobación de la ley estimamos una inversión de 15 mil millones de dólares en estas industrias", indicó.

El respaldo y los reclamos de la Sociedad Rural

Antes del discurso presidencial, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, expresó un fuerte respaldo al rumbo económico del Gobierno, aunque insistió en la necesidad de eliminar definitivamente las retenciones y avanzar con una reducción de la presión tributaria.

El dirigente destacó que las cadenas agroindustriales generan más de 83.000 millones de dólares para la economía argentina y aseguró que la baja parcial de los derechos de exportación permitió reinvertir unos 6.000 millones de dólares en genética, maquinaria, mejoras productivas y tecnología.

"Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre", afirmó.

Pino también valoró la desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la reducción del riesgo país, aunque reclamó una baja de impuestos provinciales y municipales, mayores inversiones en rutas, caminos rurales, puertos, ferrocarriles, conectividad y educación.

Finalmente, planteó que el agro aún tiene un amplio margen para expandir su producción mediante la incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, automatización y trazabilidad, con el objetivo de aumentar la competitividad y sumar otros 20.000 millones de dólares anuales a la economía argentina.