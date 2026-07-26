Kicillof acusó a Milei de poner en riesgo la relación con Brasil

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones sobre Brasil.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof, cuestionó con dureza a l presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones sobre Brasil y advirtió que ese tipo de posicionamientos ponen en riesgo la relación con el principal socio comercial de la Argentina.

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"Ayer lo veíamos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a su pueblo", expresó Kicillof, quien sostuvo que desde la provincia mantienen una postura de "respeto por nuestros pueblos vecinos y hermanos".

El mandatario bonaerense reveló además que se comunicó con el canciller brasileño, Mauro Vieira, en representación del Partido Justicialista bonaerense, para transmitirle un mensaje. "No en nuestro nombre, Milei", afirmó.

Kicillof también acusó al Presidente de priorizar alineamientos ideológicos por sobre los intereses nacionales y advirtió que sus declaraciones pueden afectar el comercio bilateral, las inversiones y las fuentes de trabajo vinculadas al intercambio con Brasil.

A través de sus redes sociales, Kicillof cuestionó el tono utilizado por el Presidente al referirse al país vecino y afirmó que "ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país".

En ese sentido, remarcó que desde la provincia de Buenos Aires sostienen una posición de respeto hacia los países de la región. "La Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional", expresó.

El mandatario bonaerense reveló además que mantuvo una comunicación con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en representación del Partido Justicialista bonaerense.

Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional.



Hoy me comuniqué… pic.twitter.com/NAdKb2zOBM — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 26, 2026

"Hoy me comuniqué con Mauro Vieira, el canciller de Brasil, en nombre del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, para transmitirle que Milei no representa el sentir del pueblo argentino", señaló.

Kicillof también advirtió sobre las consecuencias económicas que, a su entender, podrían derivarse del deterioro de la relación bilateral. Recordó que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y sostuvo que las "provocaciones" del Presidente ponen en riesgo inversiones, exportaciones y miles de puestos de trabajo.

Finalmente, acusó a Milei de priorizar intereses políticos internacionales por encima de los nacionales. "La relación con Brasil merece responsabilidad, no provocaciones", concluyó.