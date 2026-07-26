domingo 26 de julio de 2026
26 de julio de 2026 - 10:28

Chacabuco: encontraron muerto en la banquina al joven que llevaba dos días desaparecido

Martín Di Stilio viajaba en moto hacia Salto cuando despistó en la ruta 191 y cayó en la banquina. Todo indica que el joven de Chacabuco murió en el acto.

Por Agencia DIB
El joven de Chacabuco fue hallado sin vida en una zanja, en la banquina de la ruta 191.

El joven de Chacabuco fue hallado sin vida en una zanja, en la banquina de la ruta 191.

La Razón

Un trágico final tuvo la intensa búsqueda de Martín Di Stilio, el joven de Chacabuco que era buscado intensamente desde el jueves, luego de una denuncia radicada por sus familiares. Este sábado al mediodía fue encontrado sin vida a la vera de la Ruta Provincial 191, a unos 10 kilómetros del cruce con la Ruta 7.

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De Chacabuco a Salto

El jueves, Di Stilio había salido de Chacabuco en su moto para visitar a un amigo en Salto, ciudad que se encuentra a unos 45 kilómetros. Sin embargo, nunca arribó a Salto ni regresó a su hogar, lo que originó el inicio de los rastrillajes en los trayectos habituales.

De esta búsqueda participaron efectivos policiales y también allegados a Di Stilio. Precisamente fueron dos familiares quienes, cubriendo el supuesto recorrido, divisaron en una zanja junto a la banquina, a la moto primero y el cuerpo del joven, después.

Según La Razón de Chivilcoy, las pericias preliminares sostienen que Di Stilio perdió el control de su motocicleta, siguió de largo en un sector del camino y cayó al hueco lateral, sufriendo lesiones fatales que le provocaron la muerte en el acto. El hecho causó un profundo dolor en toda la comunidad de Chacabuco, que lo buscada desde el jueves.

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