La Plata: nueva movilización en la Ruta 2 de vecinos de El Peligro en reclamo de medidas de seguridad

La movilización de vecinos de El Peligro incluyó, por momentos, el corte total de la Ruta 2.

Vecinos del barrio platense El Peligro cortaron la Ruta 2 en el lugar donde la semana pasada murió una nena de 10 año s en un accidente . La protesta fue para solicitar medidas que prevengan los accidentes de tránsito fatales , y participaron familiares de víctimas de siniestros.

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La manifestación, que se vivió con algo de tensión por presencia policial, fue a la altura del kilómetro 45 , en reclamo de medidas de seguridad vial tras los reiterados accidentes registrados en la zona.

Como destacaron medios locales, entre los familiares de víctimas fatales en la zona estuvieron, los abuelos, tío y otros allegados de Luisana Vitali , la nena de 10 años que falleció en un choque ocurrido el pasado 16 de julio.

La convocatoria fue organizada por vecinos autoconvocados bajo la consigna "Basta de accidentes, queremos una ruta segura" . Entre los principales pedidos figuraron la ejecución de obras de infraestructura , la instalación de reductores de velocidad , cámaras de fotomultas y mejoras en la iluminación del corredor para reducir el riesgo de nuevos siniestros.

El petitorio también reclamó la asignación urgente de una ambulancia y la presencia permanente del servicio de emergencias SAME en la localidad. Además, solicitó la creación y correcta demarcación de cruces peatonales seguros para quienes viven y circulan diariamente por ese sector de la Región.

La movilización ocurrió una semana después de la protesta realizada en el mismo punto tras la muerte de la nena. En ese momento los vecinos pidieron la construcción de un puente peatonal y responsabilizaron a Aubasa por la falta de medidas de seguridad.

Cierre de retomes

Ahora, los vecinos también cuestionaron que se decidiera, como medida de seguridad, cerrar los retomes donde se produjeron algunos accidentes.

Es que las autoridades cerraron distintos cruces a la altura del kilómetro 45, pero los vecinos de la zona oeste de La Plata advierten que la decisión no es conveniente porque complica la llegada de los servicios de emergencia al lugar.

Fuente: Agencia DIB