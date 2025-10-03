La Justicia de Perú dictó la prisión preventiva a "Pequeño J" y empezarán los trámites de extradición

Imagen de la audiencia virtual e la que se le dictó prisión preventiva a "Pequeño J".

La Justicia de Perú dictó la prisión preventiva por nueve meses con fines de extradición pasiva para Tony Janzen Valverde Victoriano , alias “Pequeño J”, principal acusado del triple crimen de Florencio Varela .

El joven quedará alojado en el establecimiento penal Nueva Cantera Imperial , en la localidad de Cañete - perteneciente al Departamento de Lima -, mientras se resuelve su traslado a la Argentina . El abogado Marcos Sandoval, defensor oficial de “Pequeño J”, adelantó que apelará el fallo. Previamente, había rechazado su extradición y afirmó que su defendido es inocente .

El proceso de extradición pasiva remite a que los gravísimos delitos que se le imputan a Valverde ocurrieron en la Argentina, mientras que el acusado fue detenido en Perú.

Se trata del proceso mediante el cual un país hace entrega de una persona acusada o condenada por un delito a otro país que la reclama para juzgarla o hacer que cumpla su pena. En este caso, Perú, el país al que se le hace el requerimiento, evalúa la solicitud de extradición según su legislación y los tratados internacionales.

“En Argentina buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa. La estrategia de la defensa es que se demore la extradición”, afirmó Sandoval, frente al juez Christian Chumpitaz y el fiscal Fernando Escobar. Y sumó: “Mi patrocinado es inocente de todos los cargos que se le imputan”.

El ministerio público peruano había reclamado el pedido de detención con fines de extradición para “Pequeño J” por el homicidio agravado con alevosía y violencia de género de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Sigue el secreto de sumario

Por su parte, Matías Agustín Ozorio, sindicado como la mano derecha de “Pequeño J", se negó a declarar este viernes en la indagatoria frente al fiscal Carlos Arribas. El acusado, de 28 años, llegó a última hora del jueves a Buenos Aires, tras su expulsión de Perú.

“No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló Arribas en declaraciones televisivas.

Por otro lado, el fiscal aseguró que no se levantará el secreto de sumario de la causa mientras avance la investigación y aclaró que aún no tienen probado “que haya habido una transmisión” del triple crimen. (DIB)