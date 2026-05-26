Intendentes de Necochea y San Cayetano se reúnen con Provincia por problemas hídricos

Los intendentes de Necochea, Arturo Rojas (der.), y de San Cayetano, Miguel Gargaglione.

Los intendentes de Necochea, Arturo Rojas, y de San Cayetano, Miguel Gargaglione, mantendrán este jueves una reunión con autoridades de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de solicitar ayuda y obras que posibiliten solucionar la situación hídrica que atraviesa la región, después de las lluvias que semanas atrás dejaron como consecuencia numerosos campos inundados y caminos rurales intransitables.

De acuerdo con Ecos Diarios de Necochea, ambos serán recibidos en La Plata por el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Fabián Álvarez. Allí los intendentes plantearán el cuadro de situación de la zona rural de sus distritos, con el detalle de los trabajos y necesidades que se originaron a partir del fenómeno climático, que por su caudal de agua sobrepasó los canales de desagote en el mar y ha anegado un amplio territorio.

La necesidad de obras como la apertura de la cuenca de Los Angeles 2 y la limpieza de la cuenca del arroyo Zabala en la línea medanosa aparecen como dos obras clave.

El tema formó parte de la reunión de ayer en la sede de la delegación local del INTA, donde quedó reactivada la comisión hídrica del distrito, que estaba sin funcionar desde 2016. Al encuentro, consigna Ecos Diarios, asistió una veintena de dueños de campos afectados, que mantuvieron un largo intercambios con funcionarios, entre ellos la titular de la sección Quinta de Hidráulica de la Provincia, Florencia Veccia; el secretario de Planeamiento y Obras Públicas del municipio, Adrián Furno y el encargado del sector rural del Emsur, Sergio Giorello.

Al cabo de casi dos horas de reunión, desde el sector de los productores se solicitó un orden de prioridades, tanto para ir haciendo los trabajos que solucionen la actual coyuntura como saber qué maquinarias y material posee la Municipalidad de Necochea. En ese sentido, desde Hidráulica se adelantó que la semana entrante llegará una retroexcavadora de la Provincia para sumarse a las máquinas del municipio en los trabajos que se vienen efectuando para recuperar los caminos rurales. Los productores adelantaron que, si es necesario, contribuirán con material para hacer las mejoras, entre ellas de las alcantarillas en los distintos caminos del Partido de Necochea. Fuente: Agencia DIB

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