martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026 - 08:14

Mar del Plata: hay más de 200 hectáreas consumidas por incendios

Bomberos de distintos cuarteles trabajaron en el límite entre General Pueyrredon con Balcarce y General Alvarado. Ya se arrojaron más de 50 mil litros de agua.

Por Agencia DIB
marquesado-6

Una serie de incendios de gran magnitud afectaron a una zona del extremo sur de Mar del Plata. El foco en el que trabajaron bomberos de varios cuarteles bonaerenses, se inició en terrenos cercanos a la ruta 11, y las llamas se propagaron lo obligó a reforzar el operativo que ya utilizó más de 50 mil litros de agua.

Más noticias
La selección de hockey sobre césped de Italia se ilusiona con jugar el Mundial.

Con talento argento, y bonaerense, el hockey de Italia va por un lugar en el Mundial
El hipopótamo Hipólito falleció este viernes 6 de febrero.

Tristeza en La Plata por el fallecimiento de Hipólito, el hipopótamo del Bioparque

Además del desatado en la zona de Acantilados, hubo otros dos de grandes proporciones en el límite entre el partido de General Pueyrredon con los de Balcarce y General Alvarado. Entre ambos siniestros ya se consumieron más de 200 hectáreas de pastizales.

Según el último parte de Defensa Civil, el dispositivo de emergencia incluyó autobombas de San Patricio, Chapadmalal y Miramar, tres camionetas de Incendios Forestales de la provincia de Buenos Aires, personal de Prefectura, un camión de Emvial y equipos de OSSE.

Los esfuerzos de los uniformados que participaron del operativo llevaron a controlar el foco ígneo, pero no a extinguirlo en su totalidad, ya que aún permanece activo, informan medios locales.

En tanto, en El Marquesado, en el limite con General Alvarado, trabajaron tres dotaciones de bomberos y personal de Prefectura, OSSE y Defensa Civil. Allí también las llamas permanecen activas, aunque se realizó un arado con tractores para controlar el fuego.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Con talento argento, y bonaerense, el hockey de Italia va por un lugar en el Mundial

Tristeza en La Plata por el fallecimiento de Hipólito, el hipopótamo del Bioparque

Detectaron casos de influenza aviar en Mar del Plata y Chascomús

La influencer platense accidentada en Pinamar dijo que está "dando una lucha grande"

Miramar: sacaba el auto del garaje y atropelló a su bebé de un año

Crisis en Mauro Sergio: extienden la suspensión de 175 trabajadores hasta junio

Mar del Plata: un turista destrozó el frente de un edificio y salió a caminar desnudo y ensangrentado

Mar del Plata: iba en moto sin casco, chocó contra un patrullero que cortaba el tránsito y murió

Ya están a la venta los pasajes de tren de larga distancia para viajar en marzo

Cuadro robado: investigan qué roles cumplió durante el nazismo el dueño original de la casa de Mar del Plata

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

Día de la Mujer: miles de personas marcharon contra la violencia y la desigualdad de género

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Mar del Plata: hay más de 200 hectáreas consumidas por incendios

Mar del Plata: hay más de 200 hectáreas consumidas por incendios