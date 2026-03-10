Mar del Plata: hay más de 200 hectáreas consumidas por incendios

Una serie de incendios de gran magnitud afectaron a una zona del extremo sur de Mar del Plata. El foco en el que trabajaron bomberos de varios cuarteles bonaerenses, se inició en terrenos cercanos a la ruta 11, y las llamas se propagaron lo obligó a reforzar el operativo que ya utilizó más de 50 mil litros de agua.

Además del desatado en la zona de Acantilados, hubo otros dos de grandes proporciones en el límite entre el partido de General Pueyrredon con los de Balcarce y General Alvarado. Entre ambos siniestros ya se consumieron más de 200 hectáreas de pastizales.

Según el último parte de Defensa Civil, el dispositivo de emergencia incluyó autobombas de San Patricio, Chapadmalal y Miramar, tres camionetas de Incendios Forestales de la provincia de Buenos Aires, personal de Prefectura, un camión de Emvial y equipos de OSSE.

Los esfuerzos de los uniformados que participaron del operativo llevaron a controlar el foco ígneo, pero no a extinguirlo en su totalidad, ya que aún permanece activo, informan medios locales.

En tanto, en El Marquesado, en el limite con General Alvarado, trabajaron tres dotaciones de bomberos y personal de Prefectura, OSSE y Defensa Civil. Allí también las llamas permanecen activas, aunque se realizó un arado con tractores para controlar el fuego. Fuente: Agencia DIB

