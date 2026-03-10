Fin de semana con tenis internacional, la carrera de la Mujer, ciclismo y senderismo

Un fin de semana sobre ruedas en varios distritos de la provincia.

Domingo 8 al domingo 15, a las 9:00, en el Tenis Club La Plata, calle 154 entre 40 y 41.

Fin de semana con tiempo inestable en el centro y norte del país: dónde habrá alertas y eventos severos

Fin de semana para celebrar el Día de la Mujer y con mucho campo

Por primera vez La Plata será sede de un torneo internacional de tenis con 290 jugadores de Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, España, Francia, Hong Kong, India, Inglaterra, Italia, México, Perú, Taipei, Ucrania, y Uruguay. Patio gastronómico, parrilla, cerveza artesanal y espacios recreativos. Domingo 15, antes de la final, se realizará el tradicional Kids Day que reunirá a alumnos de escuelas de tenis de la ciudad. Entrada gratuita.

Sábado 14, a las 18:30, desde el Paseo Bicentenario.

Carrera de la Mujer en Madariaga rs

En las distancias de 5 kilómetros, competitiva y 3, participativa, categorías cada 5 años. Esta edición cuenta con la de Madre e Hija. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/madariagadeportes/

18º Vuelta al Partido de General Villegas

Sábado 14, a las 6:00 y domingo 15, a las 13:00, en Santa Eleodora.

Desafío con ciclismo de resistencia y aventura con los circuitos vuelta grande, 370 kilómetros y vuelta corta, 230, por caminos de tierras llanos.

Sábado por la mañana, largada desde Santa Eleodora; domingo a las 13:00 llegada a la misma localidad. Inscripción arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/vueltaalpartido/

2° Rural Bike del Encuentro en Baradero

Domingo 15, a las 10:30, en el Club Sportivo Baradero.

En las categorías participativas de 18 kilómetros; promocionales, de 36 y competitivas, de 54. Inscripción arancelada en www.finishtime.com.ar

Más información: www.instagram.com/ruralbikedelencuentro/?hl=es -

Rural Bike Lobos

Domingo 15, a las 10:00, en el paraje La Porteña.

En las distancias de 30 y 60 kilómetros en las categorías participativa, promocional, competitiva, gravel y duplas. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/ruralbikelobos_/

Senderismo Interpretativo en La Tapera de López, San Clemente del Tuyú

Martes y sábados, a las 19:00, en el Club Náutico Tapera de López.

Senderismo interpretativo, observación de aves y flora nativa y una propuesta especial de astroturismo. Actividad arancelada.

Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

Astroturismo: Entre Aviones y Estrellas en Lobos

Sábado 14, a las 19:15, en el Aeroclub Lobos, Ruta 205, KM 105,5.

Muestra de aeromodelismo, espectáculo astronómico en vivo y sorteos de vuelos bautismo. Actividad gratuita con inscripción previa en https://forms.gle/Z8hQLKSLFhFssK7c6

Gran Encuentro Cicloturista en Lincoln

Domingo 15, a las 9:00, saliendo desde el óvalo del Bosque de Lincoln.

Recorrido de 30 kilómetros por los caminos rurales. Modalidad ritmo controlado, ideal para disfrutar el paisaje. Uso obligatorio de casco.

Más información: www.instagram.com/agrupacionciclistalincoln/

Sendero-de-la-albufera rs

Sendero de la Albúfera en Mar Chiquita

Sábado 14, a las 15:00, en avenida Fernando Soler 1424, CAV Balneario Parque Mar Chiquita.

Introducción a la biodiversidad del lugar. Exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies, observación de médanos, pastizales, mar y laguna. Actividad gratuita con inscripción previa.

Se puede combinar con el Sendero Escuela Sustentable, el domingo 15, a las 15:00, en avenida De Las Letras y Constancio Vigil. Recorrido por la primera escuela autosustentable del país. Su construcción fue realizada con materiales reciclados, se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción. Actividad gratuita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

Fuente Agencia DIB