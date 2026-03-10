Fin de semana con tenis internacional, la carrera de la Mujer, ciclismo y senderismo

M15 Ciudad de La Plata
Domingo 8 al domingo 15, a las 9:00, en el Tenis Club La Plata, calle 154 entre 40 y 41.
La Provincia se prepara para un fin de semana deportivo con tenis en La Plata y Carrera de la Mujer en Madariaga. Además, ciclismo, senderismo y astroturismo.
Domingo 8 al domingo 15, a las 9:00, en el Tenis Club La Plata, calle 154 entre 40 y 41.
Por primera vez La Plata será sede de un torneo internacional de tenis con 290 jugadores de Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, España, Francia, Hong Kong, India, Inglaterra, Italia, México, Perú, Taipei, Ucrania, y Uruguay. Patio gastronómico, parrilla, cerveza artesanal y espacios recreativos. Domingo 15, antes de la final, se realizará el tradicional Kids Day que reunirá a alumnos de escuelas de tenis de la ciudad. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/tenisclublaplata/
Sábado 14, a las 18:30, desde el Paseo Bicentenario.
En las distancias de 5 kilómetros, competitiva y 3, participativa, categorías cada 5 años. Esta edición cuenta con la de Madre e Hija. Actividad arancelada.
Más información: www.instagram.com/madariagadeportes/
Sábado 14, a las 6:00 y domingo 15, a las 13:00, en Santa Eleodora.
Desafío con ciclismo de resistencia y aventura con los circuitos vuelta grande, 370 kilómetros y vuelta corta, 230, por caminos de tierras llanos.
Sábado por la mañana, largada desde Santa Eleodora; domingo a las 13:00 llegada a la misma localidad. Inscripción arancelada.
Más información: https://www.instagram.com/vueltaalpartido/
Domingo 15, a las 10:30, en el Club Sportivo Baradero.
En las categorías participativas de 18 kilómetros; promocionales, de 36 y competitivas, de 54. Inscripción arancelada en www.finishtime.com.ar
Más información: www.instagram.com/ruralbikedelencuentro/?hl=es -
Domingo 15, a las 10:00, en el paraje La Porteña.
En las distancias de 30 y 60 kilómetros en las categorías participativa, promocional, competitiva, gravel y duplas. Inscripción arancelada.
Más información: www.instagram.com/ruralbikelobos_/
Martes y sábados, a las 19:00, en el Club Náutico Tapera de López.
Senderismo interpretativo, observación de aves y flora nativa y una propuesta especial de astroturismo. Actividad arancelada.
Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/
Sábado 14, a las 19:15, en el Aeroclub Lobos, Ruta 205, KM 105,5.
Muestra de aeromodelismo, espectáculo astronómico en vivo y sorteos de vuelos bautismo. Actividad gratuita con inscripción previa en https://forms.gle/Z8hQLKSLFhFssK7c6
Domingo 15, a las 9:00, saliendo desde el óvalo del Bosque de Lincoln.
Recorrido de 30 kilómetros por los caminos rurales. Modalidad ritmo controlado, ideal para disfrutar el paisaje. Uso obligatorio de casco.
Más información: www.instagram.com/agrupacionciclistalincoln/
Sábado 14, a las 15:00, en avenida Fernando Soler 1424, CAV Balneario Parque Mar Chiquita.
Introducción a la biodiversidad del lugar. Exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies, observación de médanos, pastizales, mar y laguna. Actividad gratuita con inscripción previa.
Se puede combinar con el Sendero Escuela Sustentable, el domingo 15, a las 15:00, en avenida De Las Letras y Constancio Vigil. Recorrido por la primera escuela autosustentable del país. Su construcción fue realizada con materiales reciclados, se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción. Actividad gratuita.
Más información: https://marchiquita.tur.ar/
Fuente Agencia DIB