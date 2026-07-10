viernes 10 de julio de 2026
10 de julio de 2026 - 09:33

La AFA denunció un hackeo: desde una cuenta institucional salieron emails cuestionando el arbitraje ante Egipto

El hecho se produjo luego del triunfo de Argentina sobre el combinado africano en el Mundial 2026.

Por Agencia DIB
La sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en Viamonte al 1366, CABA.

La sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en Viamonte al 1366, CABA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció un ciberataque tras la difusión de correos que cuestionaban el arbitraje del francés François Letexier en el partido de octavos de final del Mundial 2026 en el que Argentina eliminó a Egipto.

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El comunicado, enviado desde una cuenta vinculada a AFA Medios a un grupo de periodistas, incluía la frase: “Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas”.

Luego de los reclamos

El episodio se produjo luego de que, desde la delegación egipcia, continuaran los reclamos por la actuación del árbitro, pese a que las repeticiones de las jugadas clave no muestran una dirección tendenciosa. Fuentes de la AFA dijeron que el email fue producto de un hackeo y que la información de su base de datos había sido ofrecida en foros por un grupo hacker egipcio, que habría accedido a direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.

Varios periodistas acreditados aseguraron haber recibido el mensaje en el que también se alababa a la selección africana por “absoluto honor, pasión y dominio táctico” y se advertía: “Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes”.

El texto acusaba además a Egipto de haber sufrido un arbitraje perjudicial “por apoyar a Palestina” y cerraba con la consigna: “Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos”.

Investigación

Las frases del email coinciden con declaraciones públicas del entrenador egipcio Hossam Hassan y del jugador Mostafa Ziko, que tras el partido cuestionaron al arbitraje. No obstante, desde la AFA aclararon que el correo no fue “generado ni autorizado” por su equipo de comunicación y pidieron a los destinatarios desestimar el contenido.

La entidad informó que detectó el “posible envío” desde una cuenta institucional, que está analizando el alcance del acceso no autorizado y que trabaja “para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias”.

El hecho, además, se da en el medio de una presunta campaña en contra de Argentina y de la selección albiceleste que apareció en las redes sociales en los últimos días.

Fuente: Agencia DIB

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