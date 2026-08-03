Femicidio en un descampado de Pilar: un detenido gracias al análisis de cámaras de seguridad

Un hombre de 36 años fue aprehendido en las últimas horas acusado de estar vinculado al femicidio de Milagros Cabrera, de 30 años , cuyo cuerpo fue encontrado el domingo en un descampado ubicado en inmediaciones de la Ruta Provincial 25 y la calle Rawson, en la localidad pilarense de Villa Rosa.

Femicidio en Mar del Plata: qué indicó la autopsia y el mensaje de una joven que no fue a la entrevista

Tal como informó el diario Resumen , la resolución del caso avanzó rápidamente a partir del análisis de cámaras municipales y privadas y del relevamiento de las prendas que llevaba el sospechoso, quien además, pesentaba rasguños en el cuerpo.

La investigación dio un giro a partir del trabajo conjunto de detectives de la SubDDI Pilar, efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Pilar y el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Pilar Sexta de Villa Rosa. La recolección de testimonios y, fundamentalmente, el análisis minucioso de las imágenes tomadas por cámaras municipales y privadas de la zona permitieron reconstruir el recorrido que habría realizado el presunto autor del crimen.

Las imágenes permitieron seguir el desplazamiento del sospechoso hasta su ingreso a una vivienda ubicada en Carlos Saavedra Lamas al 1300, en Villa Rosa. Con esos elementos, los investigadores se comunicaron con el fiscal Andrés Quintana, quien dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio.

En el lugar fue aprehendido LCN, de 36 años, quien presentaba escoriaciones en la zona del cuello y la nuca. Para los investigadores, esas lesiones serían compatibles con signos de defensa por parte de la víctima durante la agresión.

Durante el procedimiento se secuestraron distintas prendas que ahora forman parte de la evidencia: una campera deportiva negra con franjas blancas en las mangas, un pantalón deportivo negro con el escudo de River Plate, zapatillas negras, una camiseta blanca del mismo club con una franja roja transversal, un boxer y una gorra.

Denuncia y coartada

Los investigadores también detectaron una acción del sospechoso que podría resultar relevante para reconstruir los movimientos posteriores al homicidio. Poco después del hecho, el sujeto se presentó en la Comisaría de Villa Rosa para denunciar que había sido víctima de un robo. Según su relato, mientras caminaba por la vía pública había sido interceptado por dos hombres que lo golpearon en la cabeza y le sustrajeron un teléfono celular y una billetera.

Sin embargo, el avance de la pesquisa y el análisis de las imágenes llevaron a los investigadores a considerar que esa denuncia podría haber sido utilizada como una coartada para desvincularlo del homicidio. La presentación quedó incorporada a otra investigación penal, también con intervención de la UFI N° 2 de Pilar.

Por el momento, el sospechoso permanece aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se profundizan las medidas para determinar su responsabilidad penal en el femicidio.

El caso

Milagros Cabrera había sido vista por última vez el viernes 31 de julio, alrededor de las 21.25, cuando salió de su domicilio con destino a su trabajo en la localidad de Matheu. Al no regresar y luego de reiterados llamados telefónicos sin respuesta, su hermana se presentó durante la madrugada del domingo en la comisaría para denunciar la averiguación de paradero.

En paralelo, el exnovio de la víctima, un efectivo policial que presta servicio en el Comando de Patrullas de Escobar, junto al cuñado de Milagros, comenzó a buscarla por distintos sectores. Finalmente, el policía encontró el cuerpo a unos 60 metros de una parada de colectivos, en un descampado cercano a la Ruta 25. La mujer estaba tendida boca arriba y una ambulancia del SAME constató su fallecimiento.

A partir de ese momento se inició una investigación con intervención de la UFI N° 2 de Pilar y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de San Isidro. Policía Científica y el médico policial realizaron las primeras pericias en la escena.

La investigación continúa ahora para determinar con precisión la mecánica del crimen, establecer el móvil y reunir la totalidad de las pruebas que permitan esclarecer el homicidio.

Fuente: Agencia DIB