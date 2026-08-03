Caza furtiva en Chascomús: cinco operativos con secuestro de animales, armas y vehículos

A los sancionados por caza furtiva se les encontró 21 galgos, piezas obtenidas, armas y equipos comunicación. El Cronista de Chascomús

En la última semana de julio, el Comando de Prevención Rural Chascomús llevó a cabo operativos para prevenir la caza furtiva, resguardar la fauna autóctona y reforzar la presencia institucional en el ámbito rural. Como resultado se secuestraron armas, liebres, un peludo, perros galgos y equipos de comunicación.

Los operativos en detalle En total se realizaron cuatro intervenciones vinculadas a la caza ilegal, con un saldo de diez personas fueron identificadas y sancionadas. Los infractores, oriundos de Chascomús, La Plata y Lezama, fueron sorprendidos practicando caza con 21 perros de tipo galgo. En el lugar, las autoridades secuestraron doce ejemplares de fauna silvestre -once liebres y un peludo-, equipos de comunicación portátiles (handys), un vehículo y otros elementos relacionados con las faltas cometidas, detalló El Cronista de Chascomús.

Las actuaciones se enmarcaron en la Ley Provincial N.º 10.081 (Código Rural) y la Ordenanza Municipal N.º 5519/20, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y del Juzgado de Faltas de Chascomús, según correspondió en cada caso.

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