lunes 03 de agosto de 2026
3 de agosto de 2026 - 09:03

Paro docente en todo el país y presión del Gobierno que advirtió que aplicará sanciones

El ministerio de Capital Humano anunció que realizará "fiscalizaciones territoriales" para asegurar el presentismo y aplicar descuentos a quienes adhieran a la medida.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Un aula vacía en un día de paro.&nbsp;

Un aula vacía en un día de paro. 

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) cumple un paro docente de 24 horas en todo el país, una jornada de protesta cruzada por los controles que llevará adelante el gobierno nacional, que advirtió que va a "fiscalizar" las adhesiones a la medida de fuerza.

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El principal sindicato de maestros anunció que el paro se da ante la permanente negativa del Ejecutivo de convocar a una mesa paritaria nacional, en reclamo de la restitución del FONID, en defensa de las jubilaciones de educadores y educadoras y en rechazo a la ley de libertad educativa.

Por su parte, desde el ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, advirtieron que se fiscalizará la medida de fuerza con agencias territoriales y se aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo.

La cartera advirtió que si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo - el presentismo - “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.

Los docentes de todo el país llevan adelante el paro en la semana que da inicio a la vuelta a clases por el fin de las vacaciones de invierno en CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, e impacta en todas las escuelas públicas del país.

No hay clases en los niveles inicial, primario y secundario. Algunas instituciones privadas podrían dictar clases con normalidad, aunque los gremios aseguran que hay una alta adhesión en todo el sistema educativo.

Fuente: Agencia DIB

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