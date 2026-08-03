La mesa política de Milei analiza cambios en su estrategia legislativa

La Mesa Política quiere retomar la iniciativa en el Congreso. Prensa Presidencia.

La mesa política gubernamental vuelve a reunirse este martes con intención de ordenar su hoja de ruta legislativa y analizar los cambios a instrumentar en el proyecto de Ley de Propiedad Privada, con la intención de conseguir el apoyo de fuerzas aliadas.

La reunión será en Casa Rosada al mediodía estarán los nueve integrantes de la Mesa. De acuerdo a información de Noticias Argentinas a raíz de la falta de apoyos de los aliados, en particular de los gobernadores, evalúa elevar el límite del 15% al 25% para la venta de tierras contemplada en uno de los apartados que más polémica generan del articulado.

Luego de la reunión está prevista una conferencia de prensa en la Cámara Alta, a cargo de Patricia Bullrich, quien comunicará las modificaciones en la iniciativa que lleva 16 borradores del texto. La senadora fue quien más se enfrentó con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien no quería hacer ninguna modificación al proyecto.

Otros proyectos en danza Asimismo, el Poder Ejecutivo debe delimitar las fechas de otros proyectos que busca tratar en agosto, como la reforma de la carta orgánica del Banco Central; las conversaciones para impulsar la reelección de Javier Milei; la iniciativa Inocencia Fiscal II; Zonas Frías; y el paquete económico que complementará los cambios en el BCRA.

Al respecto, Martín Menem, presidente de la Cámara baja del Congreso, se reunirá este martes con las cabezas de los bloques aliados. Fuente: Agencia DIB

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