Paro docente: los gremios advirtieron que la crisis es profunda y que el país se quedará sin maestros

La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, denunció una “grave crisis presupuestaria”, “falta de diálogo“ por parte del Gobierno y advirtió que Argentina "se quedará sin maestros".

Paro docente en todo el país y presión del Gobierno que advirtió que aplicará sanciones

En el marco de la jornada de paro docente que se lleva a cabo en todo el territorio nacional, Alesso habló en el acto central que tuvo lugar en Plaza de Mayo, poniendo el foco en la falta de diálogo por parte del Ejecutivo nacional para considerar la crisis educativa que vive en el país en todos sus niveles , y dejando una chicana para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello,

Durante el discurso, Alesso sostuvo que los docentes "son muy creativos" a la hora de llevar a cabo medidas de fuerza, por lo que le recalcó al Gobierno que seguirán en lucha mientras perdure la crisis y la falta de respuestas.

"Le decimos al Gobierno que está muy preocupado por los paros que se quede tranquilo que el plan de lucha va a continuar, que somos muy creativos". Lo afirmó Sonia Alesso, titular de CTERA en el cierre de la movilización al Ministerio de Economía y en el marco del paro… pic.twitter.com/f8Db1OJkLa

La dirigente subrayó que los educadores argentinos perciben "salarios de hambre" y que están "endeudados" debido a que sus ingresos continúan "congelados" y "no llegan a fin de mes". En la misma línea, exigió "de forma urgente" la apertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal que actualmente se encuentra por debajo de la inflación.

Alesso aseguro que la crisis educativa actual es "peor que la de los años '90", en referencia al deterioro en el sector durante los gobiernos de Carlos Menem, donde el Estado Nacional "también se había desrresponsabilizado" del financiamiento escolar.

Por otra parte, reclamó la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que fue eliminado por el Gobierno Nacional por razones de equilibrio fiscal y un plan de ordenamiento del Estado, y criticó la falta total de inversión en infraestructura, al mismo tiempo en que sostuvo que el Poder Ejecutivo "no construyó ni una sola escuela" en lo que va de su gestión.

Alesso repudió los intentos oficiales de declarar la educación como "servicio esencial" con el fin, de "bloquear los paros" y acusó al oficialismo de "intimidar" mediante multas y amenazas a los gremios, en lugar de proponer una mesa de diálogo.

Para cerrar, ratificó la oposición absoluta de CTERA al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por la gestión de Javier Milei y argumentó que "atenta" contra la gratuidad y el rol indelegable del Estado.

Fiscalización y presentismo

Desde el ministerio de Capital Humano advirtieron que se fiscalizará la medida de fuerza de este lunes con agencias territoriales y se aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo.

La cartera advirtió que si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo - el presentismo - “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.

Los docentes de todo el país definieron el paro en la semana que da inicio a la vuelta a clases por el fin de las vacaciones de invierno en CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, e impacta en todas las escuelas públicas del país.

Fuente: Agencia DIB