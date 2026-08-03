Elecciones 2027: Milei busca vice en su mesa chica por temor a "otra Villarruel"

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el primer mandatario Javier Milei: irreconciliables.

En un reportaje publicado este domingo en el diario Rio Negro, el presidente Javier Milei aseguró que ya tiene “definido” a su compañero de fórmula aunque evitó dar nombres. Y este lunes el primer mandatario amplió al no destacar un “acuerdo político” con fuerzas aliadas para decidir su próximo compañero (o compañera) de fórmula para las elecciones de 2027.

En declaraciones a Radio Mitre, el Presidente afirmó que en su cabeza “ya tiene definido” a “un conjunto de personas que califican” para el cargo y no descarta que sea un miembro de otro partido político. Son palabras que toman más valor aún entre rumores de acuerdos electorales entre La Libertad Avanza y el Pro en distritos clave, como la Provincia de Buenos Aires, donde el candidato a suceder Axel Kicillof podría ser el actual ministro Diego Santilli.

Milei busca un compañero/a confiable La relación entre presidentes y vices nunca fue fácil. Pero pocas veces como el distanciamiento entre Milei y Victoria Villarruel. Para no repetir esa experiencia, para 2027 quiere un compañero de fórmula de su riñón.

De acuerdo a un análisis del diario La Nación, habría un poker de postulantes: la ministra Sandra Pettovello -una de las personas más allegadas a Milei desde hace años-, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich -quien este fin de semana se postuló para ser presidente, pero en 2031, tras la reelección de Milei-; y la propia hermana, Karina Milei, ya que nadie es de más confianza que la Secretaria general de la Presidencia.

De todos modos, que trasciendan estos cuatro nombres también podrían ser una estrategia para forzar el acuerdo con partidos afines a La Libertad Avanza. Fuente: Agencia DIB

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