Mundial 2026: con garra y sufrimiento, Argentina ganó 3 a 2 a Egipto y pasó a cuartos de final

Messi puso el 2 a 2 en uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026

En uno de los partidos más emotivos del Mundial 2026 , Argentina venció 3 a 2 a Egipto, después de ir perdieron por 2 a 0 hasta los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Cuti Romero logró descontar de cabeza. Cuatro minutos después empató Leo Messi y en el segundo minuto de descuento, Enzo Fernández puso el 3 a 2 definitivo.

Mundial 2026: el equipo de Argentina para enfrentar a Egipto en octavos de final

Con un gran cabezazo de Yasser Ibrahim a los 15 minutos , Egipto abrió el marcador ante la sorpresa de todo el estadio de la ciudad de Atlanta. La selección argentina acusó el golpe y de inmediato salió a buscar el empate que no pudo encontrar en todo el primer tiempo.

Sin embargo, ese resultado no reflejaba lo sucedido ya que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo tres chances clarísimas de marcar.

A los 20 minutos el arquero Mostafa Shobeir Oufa le atajó un penal a Leo Messi, cobrado por una falta a Alexis McAllister. A los 27, Oufa contuvo un cabezazo a quemarropas de McAllister, y a los 39, nuevamente Oufa pudo manotear al córner otro remate de cabeza de Julián Álvarez.

Egipto da la sorpresa en el Mundial 2026. NA

Un segundo tiempo para el infarto

Con menos claridad que en el primer tiempo, Argentina siguió buscando el empate pero dejando claros en la defensa. A los 14 minutos, en un contragolpe, Egipto volvió a doblegar a Dibu Martínez, pero el árbitro anuló el tanto por una falta previa. Fue un aviso de lo que sucedería ocho minutos después cuando Mostafa Zicoa, en otro contragolpe, marcó el 2 a 0, que parecía lapidario.

Cuando las esperanzas parecían diluirse, a los 34 minutos, Cuti Romero convirtió en gol un centro de Messi, y el 2 a 1 fue una inyección de optimismo. Hasta el final fue un partido de ida y vuelta.

El delirio en Atlanta

Enzo Fernández marcó el 3 a 2 del triunfo. X selección nacional

A los 38 del segundo tiempo, Gonzalo Montiel bajó un centro para Messi, en plena área, que el capitán de Argentina clavó en la red para delirio de todo el Atlanta Stadium.

Y la selección nacional fue por más, no quería el alargue. Se expuso a algún contragolpe egipcio, uno de los cuales dio origen al 3 a 2. Despeje del área argentina, gran pase de Julián Álvarez a Lautaro Martínez y un centro maravilloso para Enzo Fernández, quien definió con un frentazo perfecto, a los dos minutos del descuento.

Ya no hubo más emociones, Egipto acusó el impacto y fue todo nervios. Argentina se limitó a que pasaran los minutos. Nueve minutos, exactamente hasta que el árbitro Francois Letexier indicó el final.

Entre los 8 mejores

El sábado a las 22, en Kansas y por cuartos de final, Argentina continuará con el gran objetivo de repetir el título de Qatar 2022.

Fuente: Agencia DIB