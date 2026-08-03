Luján: qué declararon los choferes del camión que dejó siete muertos en la Ruta 192

La imagen del choque entre el camión y el auto en Torres, partido de Luján, habla por sí sola.

A más de 48 horas del choque entre un camión y un auto ocurrido este viernes por la noche en la Ruta 192, a la altura del kilómetro 22 cerca de Torres, partido de Luján , la investigación judicial avanza para esclarecer cómo sucedió el hecho que dejó siete muertos, todos integrantes de una familia.

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Según pudo reconstruirse, las ocho personas que viajaban en el Chevrolet Chevette circulaban por la ruta alrededor de las 21, en medio de una fuerte tormenta que reducía la visibilidad, cuando el vehículo llegó a una curva ubicada en ese tramo del camino, informó El Civismo, de Luján.

Una de las hipótesis que se investiga es que el auto haya invadido el carril contrario , lo que habría derivado en el impacto frontal contra el camión que circulaba en sentido opuesto. El choque provocó la muerte de siete de los ocho ocupantes del auto, entre ellos tres menores de 15, 11 y 10 años.

En el Chevette viajaban ocho personas:. Además de Emiliano Moreira, de 34 años; su esposa Tamara Gildi, de 37; cinco de los hijos de ella —Ludmila Fredes (22), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (16), Martina Moreira (11) y Josefina Moreira (10)— e Ignacio Sobot, de 21 años, pareja de Ludmila y quien resultó ser el único sobreviviente y que permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

La causa quedó en manos de la fiscalía descentralizada de Exaltación de la Cruz, a cargo de Juan Manuel Esperante, quien hasta el momento no encontró elementos que justifiquen adoptar medidas contra el conductor del camión, Juan Bautista Rodríguez (22). Junto a él viajaba Mariano Humberto Desandi, de 53 años; ninguno de los dos sufrió heridas en el choque. Ambos son oriundos de Luján y viajaban en un camión de Granja Tres Arroyos, sin carga.

Los primeros testimonios

Según trascendió, los dos declararon ante la Justicia y coincidieron en que el Chevette circulaba "de contramano" al momento del impacto. Además, de acuerdo a las mismas fuentes, hay indicios que apuntan a que el auto tenía problemas de visibilidad y a que la traza de la curva podría haber empujado al vehículo hacia el carril del camión. Cabe recordar que al momento del choque llovía intensamente y el sector no cuenta con buena iluminación.

Personal de la Policía Científica que trabajó en el lugar habría identificado una posible marca de frenado del camión, aunque tanto la mecánica como la causa exacta del siniestro continúan bajo investigación.

Fuente: Agencia DIB