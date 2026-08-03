River tocó fondo: estalló la bronca de los hinchas y crece la presión sobre Coudet

En hall de la platea San Martín siempre fue el escenario de los tiempos más aciagos de River. Sin embargo, desde la época de José María Aguilar y Daniel Passarella que los hinchas no se reunían para agitar la protesta.

Ocurrió este domingo, después de la tercera derrota millonaria en el Torneo Clausura, la quinta consecutiva si se toman en cuenta los últimos dos partidos del Apertura, incluida la final con Belgrano y la eliminación de la Copa Argentina con Aldosivi. Desde 1911 que no se registraba semejante racha negativa. Y las razones se mezclan en un cóctel peligroso que incluye al técnico, a los futbolistas y a los dirigentes.

El traspié contra Rosario Central dejó la sensación de que el equipo, esta vez, no tuvo suerte. La realidad es que la gente ya no analiza otra cosa que no se trate del resultado. La posición en la tabla es alarmante, 0 de 9 puntos disputados contra Barracas Central, Gimnasia y el conjunto canalla, dos perdidos en el Monumental, que desplegó el grito de guerra. Desde “que se vayan todos” hasta “a ver los jugadores si pueden entender, River es la camiseta, matar o morir”. Los silbidos dominaron la escena y al lado de la vieja confitería se insultó a Stéfano Di Carlo, el joven presidente que asumió el año pasado.

Eduardo Coudet, el sucesor de Marcelo Gallardo -que terminó yéndose después de dos temporadas lamentables-, no le encuentra la vuelta. El propio entrenador aseguró que “es una de las situaciones más difíciles, no solo en River, sino a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado hacer que un equipo juegue como uno quiere. Es tiempo y trabajo. Están llegando jugadores buenos, vamos a traer muchos jugadores más, necesitamos tres o cuatro jugadores más en distintas posiciones. Esto no pasa muy seguido”.

El Chacho lo dijo después de perder en La Plata. El domingo no habló porque se tomó una decisión en conjunto con la dirigencia para no agregar combustible al fuego popular. El técnico se expresó a través de su estado de WhatsApp, consciente de que algún periodista iba a viralizar el mensaje. “Los cagones no hacen historia”, rezaba el grafiti sobre un ventiluz, la foto que eligió para dejar claro que no piensa renunciar.

Charla en el vestuario

Sin ir más lejos, se quedó en el vestuario charlando con los jugadores y les dijo que hay material para sacar al equipo adelante. Después, habló con Di Carlo y decantó en un apoyo tácito. Agosto será un mes de definiciones, de cualquier modo. Especialmente, por el mano a mano con Santa Fe, el 12 en Bogotá y el 19 en Núñez, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Además, jugará con Tigre, el sábado en Victoria; con Argentinos Juniors, el domingo 16 en Udaondo y Figueroa Alcorta; con Vélez, el domingo 23 también en el Monumental, y el domingo 30 con Banfield en el Florencio Sola.

River gastó 36.500.000 dólares en refuerzos para este mercado de pases. Llegaron Nicolás Otamendi (libre), Giovanni González (500 mil dólares), Mauro Arambarri (6 millones de dólares), Rafael Santos Borré (2.500.000 dólares), Lucas Beltrán (préstamos de 600 mil dólares), Ángel Correa (15 millones de dólares más otros 2 en bonos) y Tobías Andrada (6 millones de dólares por el 80% del pase). Como si fuera poco, se pagarán 20 millones de dólares por el 50% del pase para incorporar a Thiago Almada. Y se busca a Francisco Ortega, lateral de Olympiakos de Grecia.

Billetera no mata galán, como indica el dicho urbano. Al menos, por ahora. Y hay otra situación que enciende broncas: el famoso container en el predio de Cantilo, donde los futbolistas apartados se bañan porque todavía no están en condiciones las instalaciones. Cada vez quedan menos, eso sí, porque varios partieron. Entre los que todavía permanecen está Germán Pezzella, campeón del mundo y referente. Cuando el equipo pierde, mira hacia el otro lado de la Lugones. Y River necesita enfocarse en sí mismo.