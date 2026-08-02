domingo 02 de agosto de 2026
2 de agosto de 2026 - 16:31

Tigre: Faustino Oro, el Gran Maestro de 12 años, disputó 25 partidas de ajedrez simultáneas

En la Semana Internacional del Ajedrez en el Museo de Arte de Tigre, Faustino Oro -el Maestro Internacional más joven de la historia- fue distinguido por el intendente local, Julio Zamora

Por Agencia DIB
Faustino Oro fue la atracción principal en el Museo de Arte de Tigre en la Semana Internacional del Ajedrez.

Faustino Oro fue la atracción principal en el Museo de Arte de Tigre en la Semana Internacional del Ajedrez.

El intendente Julio Zamora distinguió a Oro, el chico nacido en Buenos Aires y que en 2025 se radicó en Badalona con su familia.

El intendente Julio Zamora distinguió a Oro, el chico nacido en Buenos Aires y que en 2025 se radicó en Badalona con su familia.

Día histórico para el ajedrez de Tigre.

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Zamora, Oro y Scioli, en un evento a pura emoción.

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Este sábado, en la Semana Internacional del Ajedrez, el Museo de Arte de Tigre tuvo una visita de lujo: Faustino Oro, el joven prodigio de doce años que sorprende al mundo ya que es el Maestro Internacional más joven de la historia -lo logró a los 10 años, 8 meses y 16 días- y el segundo Gran Maestro Internacional.

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Faustino Oro ante 25 rivales de Tigre

El intendente Julio Zamora distinguió a Oro, el chico nacido en Buenos Aires y que en 2025 se radicó en Badalona con su familia.

El intendente Julio Zamora distinguió a Oro, el chico nacido en Buenos Aires y que en 2025 se radicó en Badalona con su familia.

El intendente local Julio Zamora; la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora; y el secretario de Ambiente, Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participaron del evento que congregó a vecinos y vecinas, y cuyo punto principal fue la exhibición de 25 partidas en simultáneo ante jóvenes de escuelas de Tigre.

“Faustino es un elemento inspirador para los jóvenes, Tigre es un semillero del ajedrez: más de 10 mil vecinos y vecinas forman parte de la escuela municipal que se lleva adelante en instituciones primarias, secundarias y otros espacios de la ciudad”, resaltó Julio Zamora. El distrito cuenta con una escuela municipal de ajedrez. que se lleva adelante en todas las instituciones primarias de la ciudad y en gran parte de las secundarias.

Palabra de Gran Maestro

Día histórico para el ajedrez de Tigre.

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“Disfruto mucho de jugar al ajedrez, durante la semana entreno entre 5 y 7 horas por día. Es una grata sorpresa el nivel de los chicos de la Escuela Municipal de Tigre, es muy bueno”, afirmó Faustino, quien seguirá de gira con exhibiciones por el país, para luego viajar a España, donde vive su familia desde 2025, para una competencia internacional.

“Faustino tiene una calidad humana increíble, me dio la oportunidad de compartir muchos eventos con él. Tiene un efecto contagioso e inspirador. Julio Zamora y el Municipio hicieron del ajedrez una política de Estado, no es casualidad que estemos en Tigre, tiene que ver con todo el trabajo que hace el Gobierno local con este deporte”, enfatizó Daniel Scioli, también vecino de Tigre.

Zamora, Oro y Scioli, en un evento a pura emoción.

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El prodigio llamado Faustino Oro

Nacido en Buenos Aires el 14 de octubre de 2013, Faustino es un verdadero niño prodigio del ajedrez. Aprendió a jugar de forma autodidacta durante la cuarentena de 2020 (a los 6 años) utilizando plataformas en línea.

Según los especialistas, Faustino se destaca por “un sentido posicional excepcional, una técnica refinada en finales y un uso estratégico del tiempo en el reloj”.

En mayo pasado, tras su actuación en el Torneo Abierto de Cerdeña (Italia), conquistó su última norma, convirtiéndose en el segundo Gran Maestro más joven de la historia. También es el jugador más joven en sobrepasar la barrera de los 2500 puntos ELO, tanto en ajedrez clásico como en rápidas y blitz.

Fuente: Agencia DIB

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